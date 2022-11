Nerudová parie sur la famille, Pavel sur la capacité à résoudre les crises. Babiš évite l’adversaire

A cinquante jours du scrutin, la tension monte entre les candidats à la présidentielle. Le favori ultime de la chasse aux électeurs lors d’une tournée dans la république, mais la différence de tactique est perceptible. Andrej Babiš évite de débattre des candidats adverses, Danuše Nerudová mise sur la famille et un passé propre, Petr Pavel sur le travail d’équipe et sa réputation de guerrier d’élite. L’écart de soutien des électeurs est encore très faible.

Dans la salle bondée, l’attention était attirée sur les plus jeunes. Daniel Neruda, 10 ans, micro à la main, partage sa fierté d’apparaître dans la vidéo de campagne de sa mère Danuša. L’ancien chancelier de l’Université Mendel de Brno l’a félicité. « Je suis une épouse et une mère. J’ai deux enfants qui veulent faire partie de la campagne », a-t-elle déclaré lors d’une réunion à la mi-novembre. L’enquête l’a mis en troisième place parmi les candidats présidentiels derrière l’ancien président du comité militaire de l’OTAN, Petr Pavla a ancien Premier ministre Andrej Babiš du mouvement OUI.

Il reste exactement 50 jours avant l’ouverture des bureaux de vote. Tous les candidats ont lancé la campagne électorale, la lutte pour le Château est entrée dans une phase chaude. L’enquête la plus récente a été menée par l’agence Median, qui a classé le sénateur Pavel Fischer dans le top trois, le président du syndicat Josef Středula complétant le top cinq. Au total, 21 candidats ont postulé, l’actuel président Miloš Zeman n’a pas pu postuler à nouveau au poste de chef de l’Etat en janvier.

La tactique des principaux favoris est similaire, ils tenteront de toucher les huit millions d’électeurs tchèques principalement directement sur le terrain. Pavel, Nerudová et Babiš parcourent la région depuis un certain temps, Fischer débutera sa campagne en Moravie, où il avait de nombreux partisans lors des dernières élections présidentielles. De plus, les paris de Nerudová sur les réseaux sociaux peuvent être vus. Tout le monde se prépare également au débat – sauf Babiš.

« Nous avons décidé qu’il ne participerait à aucun des débats des candidats cette année », a déclaré un porte-parole de l’ancien Premier ministre Vladimír Vořechovský. Ainsi, Babiš n’affrontera ses adversaires pour la première fois qu’en janvier, lorsque le débat commencera à être diffusé à la télévision et que de larges audiences sont attendues. Jusqu’à présent, des dizaines, voire des centaines de personnes les ont visités dans la région et dans diverses institutions.

Lors d’une rencontre avec les électeurs, le chef du mouvement ANO s’est présenté comme un farouche opposant au gouvernement ODS de Petr Fiala. Il a souligné que la coalition ODS, TOP 09 et KDU-ČSL dirige le cabinet et les deux chambres du parlement. Il a dit que les gens avaient besoin de prendre position contre les politiques gouvernementales et il a assumé le rôle de leur protecteur. Il a continué à parcourir la région depuis son élection au parlement l’année dernière, son taux de participation à la chambre basse n’est que de 17% et, comme le sénateur italien Matteo Salvini, il passe son temps principalement parmi l’électorat.

« Nous allons nous promener sur la place, rencontrer des gens dans des cafés, des restaurants, des centres culturels. Nous allons aussi dans les entreprises, rencontrer la direction, aller parmi les employés », a expliqué Vořechovský au programme de l’ancien Premier ministre. Dans les prochains jours, les gens recevront également des journaux électoraux de Babiš dans leur boîte aux lettres.

Nerudová le fait différemment. L’économiste, professeur d’université et ancien président de la Fair Pension Commission du gouvernement a fondé sa campagne sur des affirmations selon lesquelles il est politiquement propre, tout en insistant sur sa famille. Il a souligné qu’il n’avait pas besoin d’expliquer quoi que ce soit de son passé et qu’il pouvait se concentrer sur la résolution des problèmes de la République tchèque. Ainsi, il a fait allusion à l’appartenance de Pavlo au Parti communiste de Tchécoslovaquie et à l’inculpation de Babiš pour fraude aux subventions dans l’affaire de l’agriculture Čapí hnízdo.

Il voulait aussi montrer qu’il n’était pas seulement un candidat pour les électeurs libéraux de Prague et d’autres grandes villes. Son porte-parole Štěpán Neubauer se souvient combien de fois les gens l’invitaient au pub du village, dans des entreprises, à des événements sociaux ou à des discussions dans les salles du centre culturel.

« J’ai un plan de discussion presque tous les jours, je considère qu’il est important de donner aux gens un espace pour demander n’importe quoi. Cela me donne également un espace pour les panneaux d’affichage et les affiches. Le soutien de personnes en dehors du champ de la campagne prévue peut être décisif en finale », a déclaré Nerudova. Il considère également que le réseau grandissant de bénévoles qu’il met en relation avec les coordonnateurs dans les régions est un avantage distinct.

Petr Pavel a immédiatement réagi à l’implication du fils de Neruda. Cette semaine, il a fait appel à des journalistes et a également proposé un nouvel élément de la campagne – il a montré son équipe d’experts au travail. L’ancien chef d’état-major général de l’armée de la République tchèque et chef de la branche militaire de l’Otan s’est longtemps présenté comme l’homme qui accorde la plus grande importance au travail avec des experts. Maintenant, il montre comment fonctionne son équipe.

Pavel essaie également d’attirer l’attention du public avec des événements non traditionnels. Le mercredi, elle cuisinait des gâteaux à Ostrava, elle se rendait à la mine locale et parlait aux mineurs du puits. Il a annoncé des changements à l’alimentation du lion pour la semaine prochaine. En plus de cela, il parlait aux gens et rencontrait les principaux contre-toppers potentiels, à l’exception de Babiš, lors des débats.

En route vers les régions, il a rencontré des politiciens de la ville, cette semaine il est allé à Mělník, il a parlé au maire notamment des prix de l’énergie. Il a traversé la ville, visitant le château et s’arrêtant à la plaque commémorant la fondation du Forum civique en 1989. Il a également visité une brasserie voisine, où ils ont brassé des généraux spéciaux pour le soutenir.

Alors que Pavel répétait souvent qu’en tant qu’ancien soldat d’élite, il était un homme en situation de crise, quatrième en ligne, le sénateur Fischer a mis l’accent sur son expérience politique. De plus, contrairement à Babiš et Pavel, il n’avait absolument aucune implication avec le régime communiste totalitaire en Tchécoslovaquie. Il est entré en politique en tant que conseiller du président Václav Havel, ambassadeur en France, et est devenu ces dernières années l’un de ses sénateurs les plus éminents. Il avait déjà postulé à la présidence en 2018.

Parmi les candidats actuels, il a lancé sa campagne le plus récemment, mais il avançait déjà à toute allure. « Dans les jours et semaines à venir, plusieurs dizaines de voyages dans les régions l’attendent. Moravie du Sud, Bohême du Sud, Orlicko, Pilsen, Ostrava, par exemple », mentionne sa porte-parole Mária Pfeiferová. Lors de la dernière élection, il a attiré l’attention avec la « révolution turquoise », un mouvement informel pour soutenir sa campagne. Cette année, il s’appuie également sur des bénévoles qui, entre autres, organisent des concerts et des rassemblements dans des clubs et des pubs.

Le dirigeant syndical Josef Středula n’a pas encore pleinement lancé la campagne, bien qu’il soit soutenu par le président sortant Zeman. Il n’y a aucune information sur les événements à venir sur le site ou les réseaux sociaux. Jan Štoll de son équipe a déclaré qu’ils sont encore en train de finaliser la forme de la campagne et de l’adapter aux possibilités financières. « Le budget est toujours ouvert, les négociations avec les sponsors sont en cours », a-t-il déclaré. Středula prévoit des visites dans les régions et des débats avec les candidats adverses.

Jusqu’à présent, le débat autour de la course présidentielle a principalement porté sur la question de savoir si quelqu’un a une chance de battre Babiš. Le dernier sondage d’opinion, à savoir début novembre Agence médiane publiée, donnant à Pavlo la position privilégiée, qui sera votée par 22,5% de l’électorat. Babiš obtiendra 22 %, Nerudová 15 % et Fischer 7,5 %. Selon les sondages d’opinion, les deux pourraient battre l’ancien Premier ministre au second tour. Cependant, les experts préviennent que beaucoup de choses pourraient encore se passer avant les élections, et ils n’excluent pas une surprise révolutionnaire.

