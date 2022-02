Průměrné ástky na nejbohatšího a nejchudšího lověka ve zkoumaných letech klesly na dvojnásobnek oproti předchozímu sedminásobku, pomohlo přerozdělování. istý upravený disponibilní důchod, tedy příjem na osobu byl v průměru pouze dvakrát vyšší, » ekla Zuzana Ptáčková z odboru národních tů SÚ.

Podle editele odboru národních tů SÚ Vladimíra Kermieta získaly v průměru 70 % příjmů v Ekonomice během let 2015 bohaté domácnosti. Bohatým lidem bohatství dále narostlo během pandémie », uvedl Křeček. Díky přerozdělování a social politice se ale zvedly také částky domácností s nižšími příjmy. Domácnosti se středními příjmy kvůli tomu naopak přišly o tři procenta původních příjmů, zatímco bohaté domácnosti po zdanění a odvodech odečetly v o průmě.

Přerozdělování může brát mnoho lidí jako něco nespravedlivého, když bereme peníze lidem, kteří je vydělali a dále je dáváme třeba i lidem, kteří se nesnaží. Může to budit kontroverze i odpor velké ásti společnosti, ale na druhou stranu musíme do určité míry přerozdělovat, abychom největší nerovnosti překlenuli. Kdyby se výrazně rozevíraly nůžky, not by to mohlo vést ik protestům,“ sdělil Blesk Zprávám těpán Křeček.

Podle Křečka se ale dnes netvoří největší rozdíly na základě příjmů právě kvůli zdanění a dalším factorům. « uvedl Křeček.

„Přerozdělování pro nejpotřebnější je nutné, například od zdravých lidí pro nemocné, kteří nemohou pracovat, dále od bohatých směrem k chudým, to se ale v poslední době pokřivuje, když se zavádí dotace nebo investiční pobídky a erpají je bohatí lidé z peněz daňových poplatníků, doplnil Křeček.

Osoba v průměrné eské domácnosti v běžném bydlení měla ve letech před začátkem pandémiee k dispozici 20 117 korun měsíčně, utratila 18 864 korun a uspořila 1518 korun istého. Nejslabší domácnosti ale měly měsíčně jen 13 231 korun, naopak ech z nejsilnějších domácností dostával 32 882 korun měsíčně. Údaje se liší také podle typu práce, ivnostník měl průměrný příjem 21 200 korun, zaměstnanec 19 236 korun a penzista 18 347 korun. „Odlišuje se ivotní roveň důchodců, kteří bydlí ve svém nebo musí platit nájem, který tvoří většinu důchodu,” ekl Křeček.

ČSÚ se ve výzkumu zaměřil kromě hrubého domácího produktu na další ukazatel blahobytu, a to na domácnosti a jejich finance. Zkoumali to přes průzkumy a data z národních účtů, v potaz brali například disponibilní důchod částku po zdanění s případnými dávkami a podporami, výdaje na spotřebu a úspory.