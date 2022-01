Nenê, de Vasco, marque un « but » dans une vitrine tendance près de Paris et rend les Français fous | vase

Après le coup, Nen est sorti en courant et a serré les fans dans ses bras. Beaucoup d’entre eux, des enfants, criaient le nom de Brésil.

L’endroit est connu et appelé « Lucarne d’Évry », du nom d’un jeune homme, qui a réussi à faire un petit trou et à devenir viral sur internet. Depuis lors, il est courant que les gens s’y rendent pour essayer de frapper la balle dans la fenêtre.

Nene salue Messi avant le PSG vs Bruges – Photo : Benoit Tessier/Reuters

L’idole du PSG, l’équipe pour laquelle il a joué entre 2010 et 2012, Nen a été mis à l’honneur avant le match contre Bruges ce mardi. Il était sur la page du Parc des Princes avant le coup d’envoi du match contre la Belgique et a participé en direct sur le réseau social du club français. Il a également reçu des éloges particuliers de Lionel Messi et a discuté quelques minutes avec la star argentine.