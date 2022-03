« Ne croyez pas la propagande. Ils vous mentent ici. » Les journalistes russes s’inquiètent désormais pour sa sécurité

« Je soutiens mes actions, mais maintenant je comprends les différents problèmes que je dois résoudre, et bien sûr je suis très inquiet pour ma sécurité », a déclaré Ovsyannikov dans une interview à l’agence.

« Je ne me sens vraiment pas comme une héroïne… J’ai vraiment envie de croire que ces sacrifices n’ont pas été vains, que les gens vont se réveiller », a-t-elle ajouté lors de la manifestation, saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l’opposition biélorusse. chef Sviatlana Cichanouska. La France propose son assistance consulaire dans la perspective des sanctions à venir.

Ovsyannikov n’a pas l’intention de fuir la Russie, mais espère qu’il ne sera pas accusé d’un crime. Un tribunal russe lui a infligé une amende de 30 000 roubles (6 000 couronnes) mardi, et selon l’agence RIA Novosti, la peine est tombée pour avoir enfreint les règles relatives à la tenue d’événements publics. On ne sait pas s’il fera face à d’autres accusations plus graves.

Le journaliste a déclaré qu’il voulait faire plus que simplement protester contre la guerre – il avait également l’intention de parler directement aux citoyens russes. « Ne soyez pas comme un zombie, n’écoutez pas cette propagande, apprenez à analyser les informations, apprenez à rechercher des sources autres que la télévision d’État russe », a déclaré Ovsyannikov.

Le président français Emmanuel Macron a offert sa protection et son aide.

« Bien sûr, nous prenons des mesures diplomatiques pour offrir une assistance, soit par le biais de nos ambassades, soit autrement », a déclaré Macron. Il souhaitait également discuter de la question avec le président russe Vladimir Poutine lors de son prochain appel téléphonique.

Zelensky a remercié le journaliste lors d’un discours du soir régulier appelant l’armée russe à se rendre. Dans le même temps, il a exprimé sa gratitude à tous les Russes qui voulaient dire la vérité et lutter contre la désinformation. « Je remercie personnellement la femme qui est entrée dans le studio avec une banderole anti-guerre », a déclaré l’homme d’État ukrainien.

« La Russie n’est définitivement pas libre. Ils n’ont pas de presse libre, de compétition politique, de rassemblements de protestation. Chaque manifestation est une voie directe vers la prison. , qui est l’un des représentants de l’Ukraine dans les négociations avec la Russie.

« Je révèle mon affiliation avec cette femme courageuse – la rédactrice en chef Marina Ovsyannikov. La suppression des médias libres en Russie suit le même chemin qu’en Biélorussie – la vérité est interdite. Et ceux qui la parlent ont besoin de travail ou de liberté », a écrit Cichanouska.

« Tant qu’il y aura des gens courageux comme Marina Ovsyannikov, qui ont protesté contre la guerre et la propagande russe, ou des manifestants dans les rues, la Russie a encore l’espoir d’un avenir meilleur », a écrit sur Twitter le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevich.

« C’est une décision très audacieuse », a déclaré le sénateur américain Bernie Sanders sur les réseaux sociaux.

Début mars, les députés russes ont approuvé à l’unanimité l’introduction de la responsabilité pénale, avec une possibilité allant jusqu’à 15 ans de prison pour désinformation et pour ce que les autorités russes ont jugé être de fausses informations sur les soldats russes. Il existe également des peines sévères pour avoir discrédité les forces armées et appelé à des sanctions anti-russes. Moscou a qualifié l’invasion de l’Ukraine d' »opération militaire spéciale » visant à « démilitariser et dénaiser » l’Ukraine.