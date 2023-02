Native Chat traduit les messages en temps réel dans des centaines de langues. Vous ne saurez même pas que vous discutez avec des inconnus – MobilMania.cz

C’est comme les applications de communication courantes (Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram, etc.), mais a quelque chose en plus. Il s’agit de l’application Chat d’originequi est disponible gratuitement Pour Android et iOS.

Le point fort de cette application est traduction automatique en temps réel. Ainsi, vous pouvez écrire à des personnes du monde entier et leurs messages arriveront déjà traduits sur votre téléphone.

Vous pouvez créer des groupes multilingues dans l’application, par exemple avec l’allemand, l’anglais et le polonais. Lorsque vous écrivez un message en tchèque, chaque utilisateur recevra le message traduit dans sa langue préférée.

Au total, 104 langues mondiales sont prises en charge. L’application a été développée spécifiquement pour diverses missions humanitaires et diplomatiques à l’étranger, et à l’avenir l’application aura également un mode haute sécurité. Grâce à cela, on peut voir les logos de USAir Force ou Google for Startup sur la page du projet dans la section « Supported By ». Cependant, la prochaine mise à jour assurera une meilleure sécurité des données.





Le principe est simple, il suffit de s’inscrire dans l’application, de renseigner son numéro de téléphone, qui recevra un SMS de vérification, puis de saisir son nom et prénom, d’ajouter une photo de profil et d’indiquer ses langues primaire et secondaire. Vous pouvez trébucher un peu lors de l’inscription, si vous utilisez un compte Gmail ou Microsoft pour vous connecter, il vous suffit d’attendre que le SMS de vérification arrive. Si vous vous inscrivez avec votre propre e-mail, vous devrez attendre l’e-mail de vérification qui prend un certain temps et parfois n’arrive pas du tout.



Prénom, nom et deux langues principales. Ça y est, l’application Native Chat n’a pas besoin de plus

Cependant, après avoir utilisé l’application pendant un certain temps, nous avons quelques avis sur les améliorations. Après avoir envoyé le message, il serait utile d’avoir au moins un aperçu visuel de ce à quoi ressemble la traduction. Après tout, la traduction automatique n’est pas totalement exempte d’erreurs. Dans le cas où le message est envoyé à votre téléphone, un jeton est suffisant pour identifier la langue d’origine du message d’origine. Il est possible que la traduction soit ambiguë, donc l’archive originale dans la langue d’origine peut être utile.

Présentation du chat natif :

Cette application est encore en cours de développement, elle n’a donc pas encore toutes les fonctionnalités. Le partage de photos, de vidéos, de GIF animés et de liens devrait bientôt être ajouté. Téléchargez le chat original gratuitement depuis Google Play et Magasin d’applications.