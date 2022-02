NAŠÍM CÍLEM ZŮSTÁVÁ ORIGINÁLNÍ LÉK NA RAKOVINU, KÁ RADEK PÍŠEK – Sotia

Umím si představit, e pokud velkou farmaceutickou společnost zaujme náš léčivý přípravek, mohli bychom ho dál vyvíjet společně s ní výměnou zaich áprívání. Dlouhodobý cíl Sotia, které je součástí finanční skupiny PPF, se ale podle něj nemění. Tou je transformace původně českého biotechu s 300 zaměstnanci – největšího ve střední Evropě – ve farmaceutickou společnost, která se na trhu prosadí s vlastním rak originálním lékem.

Sotio se loni dohodlo na testování nadějného preparátu SOT101 s velkou nadnárodní farmaceutickou společností Merck. Jak tattoo dohoda zapadá do vaší strategize? V minulosti jste mluvili o tom, e se chcete sami stát farmaceutickou společností a vyrábět originální léčiva. Plati à pořad?

Plati. Takto jsme od počátku Sotia formulovali naši dlouhodobou Strategii. Rád íkám, e je to možná naivní vize, ale máme jasný cíl. To znamená, e u přípravků, které se snažíme vyvíjet, si musíme ponechat práva. V případě, e par úspěšně prošly celým dlouhým procesem klinického testování a dostaly se na trh, se chceme podílet i na komercializaci léčiva. Nicméně vývoj léčivých přípravků je extrémně složitá disciplína. Nejen z hlediska finančních nákladů, ale i realizace klinických studií. Musíte mít jasnou představu, na jaká nádorová onemocnění tyto studie zaměříte as jakými kombinacemi už existujících léků chcete vaše přípravky testovat. Spolupráce s firmou Merck do toho skvěle zapadá. Tatouage světoznámá farmaceutická firma v současnosti vyrábí nejúspěšnější onkologický lék na trhu pembrolizumab, který je schválený pro celou adu nádorových onemocnění.

Zatím se kombinace vašeho přípravku s pembrolizumabem jeví nadějně?

Přípravek SOT101 je založený na interleukinu 15, což je bílkovina, která v lidském těle aktivuje protinádorovou immunotní reakci. Stimuluje bílé krvinky tak, aby zabíjely nádorové buňky. Mon jsme interleukin 15 modifikovali tak, že dosahuje vyšší innosti než ten, který se běžně vyskytuje v lidském těle. Před dvěma lety jsme zahájili první fázi klinických studií a hned jsme začali testovat i kombinaci s pembrolizumabem. Ten jsme si kupovali, v této fázi jsme ještě o strategyké spojení s Merckem neusilovali. Po roce a půl už vidíme, e na některé pacienty měla tato kombinace příznivý dopad. Když jsme naše data ukázali Mercku, poměrně rychle jsme se domluvili na spolupráci v dalším klinickém testování. Teď vstupujeme do druhé, rozsáhlejší fáze, ve které se zaměříme na větší počet nádorových onemocnění.

Změnily se tedy asem vaše představy o spolupráci s velkými farmaceutickými společnostmi? V minulosti jste spíše sázeli na to, e chcete mít vývoj svých léčivých přípravků zcela pod controller…

V této fázi pořád vlastníme sto procent komerčních práv k našim přípravkům. Spolupráce s Merckem v současnosti spočívá především v tom, e si navzájem poskytujeme naše látky ke klinickému hodnocení zdarma. Za naprosto klíčové považuji, e máme přístup k know-how Mercku, co se týče provádění klinických studií. Merck nám pomůže klinické studie oponovat a promýšlet, u kterých onemocnění a ve kterých fázích těchto onemocnění by kombinace našich přípravků dávala největší smysl. Do budoucna ale nevylučuji, e pokud bychom v klinických studiích získali nadějná data, byli bychom eventuálně ochotni se ásti práv vzdát a nabídnout license dalšína hráčům hráčům.

To už byla zásadnější změna strategise oproti vašim původním představám?

Debata o takové případné dohodě par nastat mohla. Oproti minulosti je tedy Sotio navenek opravdu otevřenější než dřív. Tatouages ​​změna nastala v okamžiku, kdy se nám podařilo pokročit do fáze klinického testování s několika našimi programy. Velké farmaceutické fermement mají historicky značné savoir-faire v obste klinického vývoje a případná strategyká spolupráce nás pochopitelně zajímá.

Taková spolupráce by se mohla týkat třetí fáze klinických studií?

Podobná rozhodnutí většinou skutečně přicházejí před třetí fází. Po druhé fázi už bývají k dispozici data z testování na nižších stovkách pacientů a je možné s mnohem větší mírou pravděpodobnosti íct, že testovaná látka skutečn pomáháěn.

ATRAKTIVNÍ VĚDA

Sotio je na mezinárodním poli aktivní už v počátečních fázích – vyhledáváte nadějné výzkumné programy po celém světě, realizujete akvizice, licence získáváte. Jak tyto aktivity zapadají do vaší strategize?

Už zhruba osm let v Sotiu vytváříme portfolio programů, které jsou zaměřeny na vývoj léčivých přípravků v obstetrics onkologie. Toto portfolio vzniká díky různým aktivitám – vlastnímu výzkumu, akvizicím firem, jejichž vývoj nám připadal nadějný, a samozřejmě licencím na výpravích konkrétnch. Jinými slovy do Sotia dostáváme atraktivní vědu. V Sotiu potom výzkum pokračuje, dostáváme se do fáze, kdy už je možné mluvit o potenciálním léku a začínáme testování na lidech.

Nedávno jste získali license na výzkumné programy contre Jižní Koreji. je suis pro vs byly zajímave ?

Cílem této konkrétní transaction bylo doplnit naše technologické možnosti. Vedle interleukinu 15 se v dalším vývojovém programu zabýváme látkami ADC, což je anglická zkratka slov conjugués anticorps-médicament. Když to zjednoduším, na monoklonální protilátku, která umí najít nádorovou buňku, se snažíme nalepit hodně innou chimiothérapie. Protilátka ji dopraví jenom do nádorových buněk une chimiothérapie tolik neškodí normálním buňkám. A od jihokorejské fermement LegoChem jsme si fakticky koupili technologii, která umožňuje zase trochu jiným způsobem přilepovat chemoterapii na monoklonální protilátku. Mon už jednu takovou technologii máme, dlouhodobě ji vyvíjíme a teď díky LegoChemu získáváme další.

Také testování svých přípravků máte rozprostřené do celého světa – do Americy a západní Evropy…

À je nezbyte. Sotio je fakticky mezinárodní společnost se sídlem v Praze, která vychází z eské vědy. Další fáze – včetně klinických studií a vyhledávání možných licencí nebo akvizic – pak má na starosti mezinárodní tým manažerů. Když se nám povede spěšně provést nadějnou látku předklinickým výzkumem, následnéstudie se realizují po celém světě. Vždy jsou à Spojené státy, kde se nacházejí hlavní centra globálního onkologického vývoje. Také v Evropě musíme začít ve zdravotnických zařízeních, která mají s klinickým onkologickým výzkumem nejvíc zkušeností – například ve Francii nebo panělsku. Do této skupiny prestižních nemocnic se spěšně snažíme zařadit i ty eské. S časným onkologickým výzkumem má tady největší zkušenosti Masarykův onkologický stav v Brně.

ekl jste, e Sotio vychází z eské vědy. Na druhé souche výzkumný programme interleukinu 15 jste před asem získali díky akvizici francouzské společnosti Cytune Pharma. Jestli tomu dobře rozumím, díky této akvizici jste navázali na to, ím už jste se v Sotiu zabývali…

Naší expertízou, která byla od počátku spojena se Sotiem, je nádorová immunologie. Rozumíme tomu, jak lidský immunotní systém dokáže poznat nádorovou buňku a jaké buňky, jaké protilátky jsou pro to důležité. Vývojový programme interleukinu 15 nám do toho dobře zapadl. Našli jsme ho ve Francii, přenesli sem a vyvinuli ho tím směrem, který jsme považovali za správný. V Praze máme výzkumné oddělení téměř tyřiceti lidí. ASI z 85 procent ho tvoří eští vědci, kteří přišli z Akademie věd nebo eských univerzit. Za posledních deset let získali významné savoir-faire v oblasti vývoje léků.