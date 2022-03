Nadia Erostarbe a terminé deuxième à Netanya Pro

Saint-Donostia – Natalia Erostarbe est arrivée deuxième du Netanya Pro organisé sur la plage de Kontiki, en Israël. Zarauztarra n’a cédé qu’à la Portugaise Teresa Bonvalot en finale de la compétition.

Erostarbe a démontré son surf solide, la force qu’il utilise habituellement pour finir les vagues, pour atteindre la finale.

Son voyage a commencé en huitièmes de finale, où il a affronté Maelys Jouault de France, Lucy Campbell d’Angleterre et Biscayan Garazi Sánchez, prenant la tête avec un score de 14,30. A seize ans, zarauztarra continue d’être dur. Elle a mesuré sa force avec la Portugaise Francisca Veselko, qui s’est également qualifiée pour les quarts de finale, avec la Française Juliette Lacome et la Polynésienne Marion Philippe. Erostarbe est également le premier de la série dans cette affaire et s’est qualifié pour les quarts de finale sans difficulté. Dans ce tour, Erostarbe et Sánchez ont dû se battre pour atteindre les demi-finales, et c’est Gipuzkoan qui a gagné avec un score final de 13,0 contre 10,16 points pour Biscayan. Les demi-finales ont de nouveau opposé Erostarbe à la Portugaise Francisca Veselko et Zarauztarra a de nouveau gagné. La finale, face à l’Olympienne Teresa Bonvalot, a été compliquée puisque la vague portugaise a récolté 9,63 points. Les deux meilleures vagues d’Erostarbe, 6.53 et 6.37, n’ont pas suffi à réchauffer l’ambiance.