Moto2, GP de France : Fernandez l’emporte en dominant, Acosta en bas – News

Première victoire de la saison pour Augusto Fernandez , sur le circuit du Mans, où il a saisi une occasion importante, après la défaite de son coéquipier Pedro Acosta. Parti de la pole position, après un week-end dont il a été le protagoniste, la recrue dans tous les sens est la favorite et a commencé la course de la meilleure des manières en dominant 11 tours. Jusque-là, il avait glissé dans les graviers, incapable de se remettre sur la bonne voie. Une grave erreur pour Acosta, qui semble sur le point de remporter sa première victoire dans la catégorie, après un départ difficile et la septième place de l’Argentin reste son meilleur résultat à ce jour en 2022.

Deux Espagnols et un Thaïlandais sur le podium au Mans

Célébrant ainsi la victoire de Fernandez, qui n’a plus gagné depuis 2019 et célébrant aussi ce premier podium de l’année 2022 qui l’a maintenu en haut du tableau. Aron Canet aussi sur le podiumqui a décroché une excellente deuxième place après avoir remporté les combats avec Somkiat Chantra et Camero Baubier. Au final c’était un duel entre la Thaïlande et l’Amérique remporté par le premier, qui après trois abandons consécutifs est revenu sur le podium. Alonso Lopez, le pilote de l’équipe Speed ​​​​Up et recrue dans cette course, se bat également pour la première place, mais la course se termine au septième tour lorsqu’il a été percuté par Albert Arenas lors d’une tentative de dépassement.

Les Italiens sont assez en retard

Aucune gloire à nos camarades. Le meilleur à l’arrivée a été Celestino Vietti, huitième, qui a récupéré à la fin et a conservé la tête du championnat. Glissade pour Tony Arbolino au deuxième tour, une bonne dixième place pour Stefano Manziremplacement de Kubo blessé. Douzième place pour Lorenzo Dalla Portaqui a récolté des points de championnat du monde pour la deuxième fois, contrairement à Simone Corsi qui a mal perdu et termine seizième.

Voici les classements :

