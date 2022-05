Mort invincible. L’équipe championne d’après-guerre a été tuée par une erreur fatale

Le Fiat G.212CP n’est pas du tout un vieil avion, fabriqué en 1947. Pourtant, le mercredi 4 mai 1949, il décolle sans que personne ne le sache, pour la dernière fois. Sur l’Avio Linee Italiane, il a décollé de l’aéroport de Lisbonne à 09h52 avec une escale à Barcelone à 13h15 pour faire le plein.

Le populaire footballeur « I granata », qui signifie cacahuète en italien, a assorti la couleur de son maillot, en revenant d’un match amical à Lisbonne.

Perdu dans la tempête

Après une demi-heure de pause dans la capitale catalane, l’avion a continué vers Turin, avec dix-huit joueurs du FC Torino, trois membres de la direction du club, deux entraîneurs et une masseuse, trois journalistes et quatre membres d’équipage. Les 31 personnes sont mortes dans l’épave de l’avion lors de l’accident près de l’aéroport de destination.

La météo à Turin était très mauvaise au moment de l’atterrissage, a rapporté l’équipage pour la dernière fois à Savone, où ils ont été contraints d’abandonner un niveau de vol de 2 000 mètres et de voler avec des commandes manuelles et visuelles à une altitude d’environ 1 000 mètres. Une faible visibilité de seulement 40 mètres, des nuages ​​bas, une mauvaise communication radio et des erreurs de navigation ont provoqué la tragédie suivante lorsque l’avion s’est écrasé sur la colline de Superga (675 m au-dessus du niveau de la mer) derrière le complexe de l’église.

Au moment de la collision, l’avion volait à 180 km/h et les pilotes n’étaient plus en mesure de réagir dans les fortes rafales de vent.

Invincible, vaincu…

À la fin et après la Seconde Guerre mondiale, l’AC Torino Italia (fondé en 1906) était une équipe inégalée contre tous ses rivaux. Il en ajouta cinq autres à son seul titre d’avant-guerre en 1927/1928 dans la période la plus réussie (1942/1943, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948 et 1948/1949), n’avait aucune compétition nationale et se vantait de tous les représentants de l’Italie. Onze – l’ensemble complet – ont été retrouvés morts dans la basilique : Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Eusebio Castigliano, Guglielmo Gabetto, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Franco Ossola et Mario Rigamonti.

Le plus capable est le capitaine Valentino Mazzola, père de la légende italienne Calcio Alessandro, champion d’Europe 1968, vice-champion du monde 1970, célèbre chef d’orchestre de l’Inter Milan des années 1960. Son père était encore meilleur. Rapide, pratique, bipède, imaginatif pour travailler avec un ballon, même s’il est plus petit (170 cm), avec un pull en caoutchouc. Toute la nation l’adore, l’aime, le chante.

Le grand Grande Torino, le surnom de la célèbre équipe de la ville automobile, est avant tout son travail, bien que dans sa jeunesse, il ait soutenu les rivaux locaux de la Juventus. Il trouve de l’action, engage ses coéquipiers et marque toujours des buts. Il en a tiré 118 au total sous le maillot marron en sept ans.Sous son bâton, le Torino n’a pas perdu un seul match à domicile en quatre ans.

Schubert est le seul joueur de l’illustre équipe qui, lors de son dernier voyage, n’était pas accompagné de parents ou d’amis, tout comme aucun parent n’a jamais demandé le rapatriement de son corps. Par conséquent, il a été enterré dans un cimetière monumental de Turin, avec sept amis décédés. Stanislav Hrab , publiciste de football

Cette équipe est si particulière que lorsque le phénoménal attaquant Ladislav Kubala, originaire de Budapest d’origine slovaque (six titularisations pour l’équipe nationale tchécoslovaque), a quitté la Hongrie communiste illégale en 1949, il a supposé qu’il signerait un contrat à Turin pour jouer avec lui. En tout cas, le voyage à Lisbonne a été arrangé car Mazzol et son ami José Ferreira ont dit au revoir à sa carrière à Benfica. Il avait trente ans dans le drame.

Au Brésil en bateau

Pour la défaite de guerre, les joueurs de l’AC Torino laissaient espérer à l’Italie de conserver le titre des deux précédents championnats en 1934 en Italie et 1938 en France lors de la Coupe du monde 1950. Tout était soudainement différent…

À la suite de l’accident d’avion, l’équipe italienne s’est rendue au championnat de bateaux, bien que le voyage ait duré près de trois semaines à l’époque. Et la défense est tombée en disgrâce. Une défaite dans le groupe inférieur face à la Suède 2:3 signifiait que l’équipe d’azzura rentrait chez elle prématurément. Cette fois en avion, il était accompagné de l’arrogant Britannique, ce qui n’a pas suffi à l’Espagne et aux États-Unis lors de la première du championnat du monde.

Membre de l’équipe nationale de Tchécoslovaquie

Il n’y a pas que le football italien qui a enregistré des pertes. L’italien Mile Bongiorni, membre de l’équipe de France, son compatriote Roger Grava et l’international tchécoslovaque Július Schubert ont mis fin à une carrière de footballeur prometteuse dans l’épave d’un avion. Le nom est quelque peu immergé dans l’histoire du football tchécoslovaque.

L’une des victimes de l’accident d’avion était le légionnaire tchécoslovaque Július Schubert.

Il est né il y a cent ans le 12 décembre 1922 à Budapest, mais vient de Slovaquie. Mes parents sont venus de Zemplín dans l’est de la Slovaquie et pendant la Première Guerre mondiale, ils ont déménagé en Hongrie pour de meilleures conditions de vie et de travail. Jula a commencé à jouer au football au club Ganz VTSE à Budapest et est devenue la première équipe à figurer dans la meilleure compétition après la Seconde Guerre mondiale.

À la suite d’un accord politique – la Hongrie, en tant qu’alliée de l’Allemagne hitlérienne, était considérée comme un pays vaincu – Julius est devenu un rapatrié et est retourné dans le pays d’origine de ses parents. Comme il parlait également slovaque, il comprit rapidement ses nouveaux coéquipiers au club K Bratislava, qui changea son nom en 1948 en Slovan NV, et disputa deux années couronnées de succès dans la meilleure compétition tchécoslovaque (1946-1948), marquant 24 buts en championnat. un maillot blanc.

Il a concouru deux fois sous le maillot de l’équipe nationale tchécoslovaque, la première fois à Budapest contre la Hongrie lors des soi-disant Jeux d’Europe centrale et balkanique (23 mai 1948 – 1: 2), lorsqu’il a marqué le seul but des visiteurs. Il a été appelé par l’entraîneur Jan Knobloch-Madelon. La deuxième et dernière fois que l’équipe nationale a commencé était le match au poste de Tehelné avec l’Autriche (31 octobre 1948 – 3: 1), dans lequel les attaquants du Slavia Ota Hemele (2 ×) et Ladislav Hlaváček ont ​​gagné, Ferdinand Daučík, futur célèbre milieu de terrain et puis entraîneur du FC Barcelone.

Enterré avec des amis

A l’automne 1948, Schubert ne rejoint plus le club de Bratislava et s’engage avec le président du club italien AC Torino, Ferruccio Novo. Cependant, il n’a disputé que cinq matches de championnat pour l’équipe « I grnata » avec un seul but. Il n’en pouvait plus, son impact sur la basilique près de Turin mit fin à ses jours à l’âge de 26 ans.

Les funérailles des victimes de la tragédie aérienne ont eu lieu le 6 mai. La cérémonie de deuil a réuni près d’un million d’invités, des célébrités du football du monde entier, ainsi que des gens ordinaires de la métropole piémontaise.

Trois semaines plus tard, le célèbre River Plate argentin est venu jouer un match commémoratif et de soutien pour les survivants avec une équipe appelée Torino Simbolo. Il se compose de joueurs des clubs AC et Inter de Milan, ainsi que de joueurs de la ville rivale de la Juventus : des noms tels que Boniperti, Sentimenti IV., Nyers, Nordahl, Furiasi de Fiorentina, le gardien Moro de Bari ou Ferraris de Novare ont été choisis parmi parmi de nombreux amis du football.