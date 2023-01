Montre connectée Huawei Watch D. Quand les mesures de pression ordinaires deviennent amusantes – MobilMania.cz

Les montres intelligentes d’aujourd’hui peuvent mesurer diverses fonctions de santé. La fréquence cardiaque, l’oxygénation du sang ou la qualité du sommeil sont désormais presque la norme, des modèles plus avancés peuvent également « filmer » un ECG et découvrir si vous êtes à risque d’arythmie ou d’une autre maladie cardiaque.



La montre intelligente Huawei Watch D se concentre sur les fonctions de santé

Jusqu’à présent, la mesure de la pression artérielle introduite sur les montres intelligentes a été un peu lente et repose principalement sur des estimations à partir de données mesurées à l’aide de plusieurs capteurs. Le principe classique d’attacher le poignet avec la manchette et de mesurer en gonflant le soufflet des grands fabricants est le premier mis en œuvre par Huawei – sa montre Montre Huawei D ils ont également reçu le certificat CE européen pour les dispositifs médicaux.

Cette montre ressemble à peu près à d’autres montres intelligentes avec un cadran rectangulaire, peut-être un peu plus épais. La principale différence est la corde. Pour mesurer la tension artérielle, la montre dispose d’un bracelet spécialement adapté avec une vessie gonflable et un gros fermoir solide.



La montre contient également une vessie gonflable spéciale sous le bracelet classique avec une boucle, afin qu’elle puisse mesurer la pression. Au poignet, c’est un peu plus épais qu’une montre ordinaire, mais ça n’a pas l’air moche

Avant la première utilisation, il est recommandé de mesurer la circonférence du poignet avec le centimètre fourni, en fonction des résultats, de sélectionner la bonne des deux sangles fournies (M ou L) et d’ajuster la fermeture de la boucle en fonction du numéro d’œillet correspondant sur la sangle . Ensuite, nous pouvons procéder à la mesure elle-même.

Ne parle pas, ne bouge pas

La pression doit être mesurée en position assise immobile et avec le poignet levé au niveau du cœur. Les mains ne doivent pas bouger, mais ne doivent pas non plus reposer sur la poitrine. La mesure prend environ une demi-minute – les résultats sont les valeurs de pression artérielle systolique et diastolique et la fréquence cardiaque.



La mesure est simple et prend environ 30 secondes

Toutes les lectures mettent immédiatement la montre en contexte pour savoir s’il s’agit d’une valeur normale ou anormale et la mettent en évidence en couleur (vert – valeur normale, orange – valeur légèrement augmentée, rouge – valeur élevée, potentiellement dangereuse). Les données mesurées restent stockées directement sur la montre. Si votre montre est associée à votre téléphone, vous pouvez voir votre historique de mesure plus clairement dans l’application Santé.



L’application Huawei Health archive les valeurs mesurées. Il est préférable de mesurer la pression plusieurs fois par semaine dans l’heure qui suit le réveil. Cette application peut vous rappeler de prendre des mesures

La Huawei Watch D est de loin la smartwatch la plus avancée en termes de fonctions de santé, ce qui a peu d’impact sur son look et son épaisseur, mais on peut tout de même juger son design réussi. Elle fonctionne sur le système Harmony OS, elle possède donc toutes les fonctions connues des autres montres, comme la surveillance de l’activité sportive (environ 70 types) ou l’affichage des notifications du téléphone.

Le microphone ne s’adapte plus parfaitement au corps, vous ne pouvez donc pas passer d’appels directement sur la montre, vous pouvez uniquement le rejeter ou envoyer une réponse SMS rapide à partir de certains modèles prédéfinis. De même, vous pouvez répondre aux SMS entrants ou aux messages des messagers. Encore une fois, la montre propose plusieurs cadrans de montre virtuels, dont beaucoup contiennent la valeur de pression la plus récemment mesurée.



Boîte de vente et contenu de l’emballage

Le principal plus est le manomètre, que vous pouvez désormais emporter avec vous tout le temps et effectuer des mesures régulières, qui pourraient même vous plaire. Contrairement aux compteurs domestiques classiques, vous n’avez pas besoin de démonter et de replier l’ensemble de mesure à chaque fois – il est toujours à portée de main. De plus, grâce à la certification, la précision des résultats de mesure devrait être comparable à celle d’un tensiomètre de poignet, même si le brassard de la montre est nettement plus étroit.

Compte tenu de sa fonctionnalité, la Huawei Watch D n’est même pas si chère, se vendant 10 000 couronnes.