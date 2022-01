Mon Laferte honnête sur sa grossesse : « Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais »

Mon Laferte se confie sur ce qui l’attend dans les mois à venir, durant lesquels elle va accoucher et se consacrer un moment à son bébé (Photo : Instagram/@monlaferte)

Ma laferte C’est dedans la dernière partie de votre grossesse, et bien qu’elle ait donné peu de détails sur ce qu’elle vit en tant que future mère et sur le bébé à naître, cette fois, elle est honnête sur ce qu’elle a vécu ces quelques mois et comment elle va partir ses activités d’artiste pour se consacrer un moment à sa maternité.

Ce mardi, le chanteur chilien Mon Laferte a partagé avec les médias les détails de sa présentation au Théâtre Metropólitan, où il a vendu des billets. Il est honnête sur les complications que cela entraîne avoir une grossesse tardive et jouer en direct devant des centaines de spectateurs.

Lors de la conférence de presse, le traducteur de ton manque de désir Elle admet que cela a été plus difficile que prévu, car le premier trimestre de sa grossesse a traversé des moments difficiles.

Mon admet que ses symptômes sont très forts, mais il est très content de ce qui s’est passé cette année (Photo : Bridget BENNETT/AFP)

« Je ne m’arrêterai pas, j’accoucherai sur scène. (..) Je ne sais pas dans quoi je m’embarqueC’est ma première grossesse. Ils m’ont toujours dit que les trois premiers mois étaient les plus difficiles et qu’après trois mois, je pourrais vivre une vie normale. Alors j’ai dit: ‘D’accord, partons en tournée‘. Et je n’avais pas pris en compte le fait que la grossesse me rendait plus fatiguée, brûlures d’estomac, hoquet, rétention d’eau, jambes enflées, mal de dos… », commente la chanteuse.

Il a ajouté que parmi les mauvais symptômes, il s’est également rendu compte qu’il souffrait Perte de mémoire, c’est pourquoi il a même oublié certaines de ses chansons sur scène, mais il a utilisé une technique bien connue pour éviter de le rendre évident.

« Malgré toutes les petites choses, je peux parfaitement faire mon travail ; sérieusement, oui J’ai perdu la mémoire, j’ai oublié les chansons. Mais j’ai utilisé un vieux truc pour faire chanter le public », avoue-t-il.

L’auteur-compositeur-interprète a avoué hier qu’il avait failli vomir sur scène (Photo : Instagram/@monlaferte)

Même ce mercredi matin, le Chilien a partagé sur Instagram que Ses nausées étaient si fortes qu’elle a failli vomir au milieu de sa première présentation au Teatro Metropólitan. Cependant, il a réussi à continuer et à monter sur scène grâce au soutien présent.

« Hier 5 minutes avant de monter sur scène, me donne envie de vomir ! (J’ai un seau à côté de la scène hahaha je pense que je ne peux pas) parfois je pense que je suis une superwoman mais finalement je peux monter chanter et tout va bien », a-t-elle écrit.

Cependant, Mon a partagé que tout ne s’est pas avéré être une mauvaise expérience, au contraire, elle a aimé être mère.

La chanteuse a également parlé du moment où elle pourrait accoucher et a confirmé que le concert qu’elle animera à Mexico sera son dernier pendant sa grossesse, donc dans les mois à venir, elle sera probablement mère.

Le concert qu’elle animera cette semaine au Mexique sera le dernier qu’elle sera enceinte (Photo : AP/Rebecca Blackwell, dossier)

« Je suis tellement heureuse de finir l’année comme ça : enceinte, heureuse et sur scène »

Jusqu’à maintenant, Il ne veut pas encore révéler si c’est une fille ou un garçon, car il préfère garder le secret comme « surprise » pour ses followers.

Laferte a toujours fièrement présenté sa grossesse depuis août dernier, lorsqu’elle a annoncé la nouvelle via un post sur Instagram. Il y révèle que pendant un an elle a essayé de tomber enceinte, et s’engage à Traitement de fertilité.

« C’est un désir qui m’est venu dans la trentaine, car avant cela, je ne voulais pas avoir d’enfants. », il ajouta.

Mon a partagé que pour l’instant sa peur est ne peut pas dormir en étant mère, parce que d’autres mères lui avaient fait part de la difficulté d’avoir des enfants, mais une fois guérie, envie de revenir sur scène.

