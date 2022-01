Mon Circo s’arrête au Spazio Kor à Asti avec la compagnie française Subliminati

2022 apporte une nouvelle série de rendez-vous signés Mon Circo, un festival de cirque contemporain qui en est à sa cinquième édition, organisé par MagdaClan en collaboration avec les municipalités d’Asti, Montiglio, Cella Monte, Portacomaro et d’autres à ajouter dans les prochains mois, avec le soutien de la région du Piémont , le plus grand soutien étant la Fondation Compagnia di San Paolo dans le cadre du projet PATRIC .

Dimanche 23 janvier à 16h30 au Spazio Kor à Asti, la compagnie française sera mise en scène Entreprise Sublimée avec « Made_In ». Le spectacle est le résultat d’une rencontre entre Ilaria Senter et Mikel Ayal, qui en est l’auteur et l’interprète. Les deux, formés au Lido, partageaient un intérêt commun pour les auteurs de cirque qui les verraient simultanément engagés dans un chemin créatif dans lequel ils deviendraient écrivains et interprètes. Ce travail adopte une approche de recherche multidisciplinaire impliquant le cirque, la performance, le théâtre et la danse. Il implique l’utilisation de perches chinoises, la manipulation d’objets (clubs et cerceaux) et de différents matériaux. Made_In s’adresse à un public où les adultes comme les enfants peuvent trouver leur propre interprétation. Produire Subliminati Corporation : créée en 2006, la corporation est un outil pour poser des questions, désarmer, vibrer pour la vie. L’objectif est de promouvoir un spectacle vivant et énergique. Dans son répertoire il se targue de performances : File-tone, Le Cabaret subliminal, Deixe-me, La Calaca. Made_In est un spectacle inspiré de l’enfance, avec émotion, impact, empathie. L’enfance est l’âge du premier contact avec la réalité émotionnelle ; il n’a pas de filtre social, pas de valeurs morales ou d’humilité. Le spectacle oscille entre vie d’adulte et vie d’enfant, pour redécouvrir le goût de l’enfance du point de vue d’un adulte, pour confronter le décalage entre comment enfant on s’imaginait être « grand » et ce qui est devenu plus tard la réalité des adultes. Sur scène on joue pour recommencer et se donner une seconde chance. C’est un défi, une tentative de ne pas céder à la déception. C’est l’illusion de pouvoir changer le résultat de son existence.

Mise en scène Virginie Baes, lumières Thomas Bourreau, costumes Marija Tosic.

Mon Circo est un projet de MagdaClan, l’une des compagnies de cirque italiennes contemporaines les plus populaires. Les organisateurs Giorgia Russo et Alessandro Maida expliquent:

« La deuxième partie de la saison Mon Circo V sera pétillante et pleine de tous les éléments qui nous distinguent : cirque, théâtre et danse de haut niveau, nouvelles créations uniques et innovantes. L’odyssée dans la région d’Asti continue entre Asti, Cunico, Montiglio et le dernier choc.

La dernière inauguration était en effet un défi pour nous, un événement qui voulait allier l’unicité de l’art du cirque Fabriqué en Italie mobilité verte pour trouver le quartier. Ce « Spring Sprint » permettra au public non seulement d’assister à trois spectacles, concerts et plus en une journée, mais aussi d’apprécier les belles collines du Monferrato en pédalant entre un spectacle et un autre, participant à un véritable voyage artistique à vélo ( oui , voire électrique pour les moins sportifs !). Le projet, soutenu par le projet Carte d’embarquement du ministère de la Culture, vise à souligner une certaine forme de cirque qui s’est formée ces dernières années. Un jour vraiment cours vite! ».

Pour entrer dans le spectacle le dimanche 23 janvier Mon Circo propose une formule billet responsable, un outil agile et flexible pour tenter d’accompagner les opérateurs en ces temps difficiles. Le billet responsable est librement choisi par le spectateur lors de la phase d’achat, de 5 euros à 20 euros.

Les réservations sont préférables en écrivant à info@moncirco.com ou sms/Whatsapp au 347 7670394. Conformément à la réglementation en vigueur, le Pass Vert Renforcé (non obligatoire pour les moins de 12 ans) et les masques FFP2 qui doivent être conservés pendant le séjour sur le site doivent être accessibles.

Mon Circo se poursuit le 26 février à 21h dans la salle multifonctionnelle de Cunico (AT) avec l’Anomalia Teatro à « Antigone », le 12 mars à 21h à Montexpo di Montiglio Monferrato (AT) avec la compagnie belge Piergiorgio Milano dans « White out » et se terminera le 23 avril avec » Sprintosa « , un tour à vélo spectaculaire des collines du Monferrato, une journée originale où tous les détails seront révélés dès que possible.

Pour plus d’informations sur l’exposition : www.moncirco.com