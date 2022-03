moments extraordinaires, l’UE doit faire une offre extraordinaire à l’Ukraine

Dans les descriptions de la guerre en Ukraine, vous pouvez souvent entendre que la bataille du lendemain est une question d’échelle victoire pour l’Ukraine. L’état-major général de l’armée ukrainienne estime que 5 710 soldats russes ont été tués et 200 faits prisonniers depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans le même temps, il a émis une réserve sur le fait que ses calculs étaient approximatifs en raison de l’intensité de la bataille. Les données ont été publiées mardi matin.

Ces chiffres sont impressionnants, tout en gardant à l’esprit la supériorité numérique de l’armée russe. Cependant, cela – comme le soulignent principalement les services de renseignement américains – n’a atteint aucun objectif stratégique depuis le début de la guerre. Dans le même temps, un flux d’aide plus large affluait de l’Occident. D’une part, c’est la fourniture d’armes à l’Ukraine ; d’autre part, des sanctions ont été imposées à la Russie (d’une ampleur sans précédent). Cependant, des nouvelles inquiétantes sont venues de Kiev mardi matin. Une colonne d’équipements lourds de l’armée russe sur des dizaines de kilomètres s’approchera de la ville (comme le montrent les photos satellites). La diplomatie essaiera également de faire son travail 24 heures sur 24. Aujourd’hui même en Pologne, il y a eu un certain nombre de réunions en Ukraine. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki s’est entretenu avec le Premier ministre de Grande-Bretagne et une réunion du Triangle de Weimar (chefs de la diplomatie de la Pologne, de l’Allemagne et de la France) a eu lieu à ódź.

Nous avons demandé à un politologue, ancien vice-président du Center for European Policy Analysis, ancien directeur de l’Institut polonais des affaires internationales et aujourd’hui rédacteur en chef de Res Publica Nowa, d’évaluer la situation militaire et politique autour de l’Ukraine.

Marcin Zaborowski, photo : Olgiard Syczewski, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia

Maciej Kluczka (miscyjne.pl) : Quelles sont les chances de victoire de l’Ukraine ? Êtes-vous optimiste à ce sujet ?

Marcin Zaborowski (ancien directeur de l’Institut polonais des affaires internationales) : – Le dimanche, les rapports étaient mitigés. Les Russes ont réussi à percer les défenses de Kharkiv, des unités russes sont apparues au centre de cette ville. C’est – rappelez-vous – la deuxième ville la plus importante du pays.

Plus tard, des informations ont émergé selon lesquelles l’Ukraine avait repris le contrôle de la ville.

– Précisément. C’était une chose de percer les défenses, et une autre de maintenir cette présence. La nouvelle d’aujourd’hui également est que Kiev n’a pas été capturée du tout et que la Russie n’a pas réalisé de réalisations majeures au cours de cette opération.

Malheureusement, le lundi et le mardi sont également très difficiles pour Kharkiv ; l’attaque de la ville a tué des civils, dont des enfants, et la place principale de la ville – Plac Wolności – a été détruite. Cependant, le siège de Kiev la nuit suivante fut infructueux.

– Et ils ont aussi une très grande perte pour les humains. Selon les données du ministère ukrainien de la Défense, plus de 5 000 soldats russes ont été tués, 14 avions russes ont été perdus et plus de 100 chars ont été détruits. Les pertes du côté russe n’ont pas été à la hauteur des attentes du Kremlin.

Kharkiv, photo: EPA / SERGEY DOLZHENKO

L’aide occidentale à l’Ukraine est-elle aussi importante que possible ? L’Occident utilise-t-il tous ses outils ? Je pensais surtout à la fourniture d’armes. Ils ont entre autres aidé la Belgique, la France, la Pologne et l’Estonie. De son côté, le chef de la Commission européenne a annoncé dimanche que pour la première fois de l’histoire, l’Union européenne paierait l’achat et la livraison d’armes au pays attaqué. Le financement sera basé sur les demandes soumises par l’Ukraine. Je pense aussi aux sanctions économiques et à l’exclusion de la Russie du système SWIFT.

– Livraison d’armes réelles et faire la différence sur le champ de bataille. Les volontaires viennent tout le temps en Ukraine. Il y a une colonne de voitures à Przemyśl. Ils vont dans les deux sens. Une colonne, bien sûr, sont des réfugiés d’Ukraine, des femmes avec des enfants. Les seconds sont des personnes qui ont quitté la Pologne pour défendre leur patrie.

Et l’Ukraine a créé une légion étrangère internationale pour les volontaires de l’étranger.

– Ainsi, les soldats professionnels du monde entier peuvent se présenter pour combattre aux côtés de l’Ukraine. Plus le flux d’armes. C’est arrivé. La Russie a transféré tout ce qu’elle possédait à l’Ukraine. Et ils ne peuvent pas compter sur l’aide d’autres pays. Et les Ukrainiens peuvent compter sur cette aide du monde entier.

Depuis Kiev – qui s’est courageusement défendu – on peut entendre des craintes qu’une attaque à grande échelle soit imminente dans les prochains jours, comme en témoigne la ligne d’engins lourds qui s’est approchée mardi de la capitale ukrainienne. Existe-t-il une telle menace ? Poutine, voyant les pertes qu’il a subies, commencera-t-il cependant à se retirer ?

– Ce rassemblement de troupes à la frontière avec l’Ukraine, auquel nous nous sommes occupés avant l’invasion, représentait 70% de l’armée russe. Les grosses réserves ont donc disparu. Ce qu’ils ont – en termes d’impact – ils l’ont arrêté. Les actions militaires de ces derniers jours ont montré que la Russie avait des problèmes d’approvisionnement en carburant des lignes de front. Ils ont également des problèmes face à l’armée ukrainienne – samedi, les principales cibles étaient des objets non stratégiques. La principale raison de cette décision était de maintenir l’impression que la grève se poursuivait.

Déclaration d’adhésion à l’Union européenne, de gauche à droite : Ruslan Stefanchuk (président de la Verkhovna Rada d’Ukraine), au milieu du président Volodymyr Zelensky et du Premier ministre Denys Shmyhal

Le 28 février, le président Volodymyr Zelensky a signé une demande d’adhésion à l’Union européenne. Le document a été envoyé à Bruxelles et juste un jour plus tard, le Parlement européen a approuvé la demande. Ainsi, il entame la procédure de recrutement, qui peut s’achever avec l’adhésion du pays à l’Union européenne. Cette voie rapide fonctionnera-t-elle ? Y aura-t-il l’approbation de toute la communauté ?

– Le timing est incroyable, donc l’UE doit faire une offre extraordinaire. Un tel signal de l’UE mobilisera pour l’Ukraine. Il est bon que le président Andrzej Duda se soit exprimé clairement sur cette question.

L’UE prépare déjà un programme financier pour la reconstruction du pays – espérons-le – une guerre qui gagnera pour l’Ukraine. Ce serait comme le Fonds de reconstruction, qui a relancé l’économie européenne après la crise du coronavirus. Il y a aussi des demandes d’annulation de la dette extérieure de l’Ukraine, puisque ses services – selon diverses estimations – représentent jusqu’à 10 % du PIB de l’Ukraine.

– Le pays est en ruine en ce moment – sans faute de sa part. Le monde entier devrait venir en Ukraine avec de l’aide, y compris une aide financière.

A-t-on encore affaire à de la politique rationnelle au Kremlin ? Les experts soviétiques disent que Poutine annonce une telle politique depuis des années, une telle décision, et que l’Occident ne devrait pas être surpris maintenant. En même temps, ils ajoutent que le comportement actuel fait preuve de moins en moins de rationalité et de plus en plus de folie.

– Poutine a annoncé une telle politique en 2007 lors de la conférence de Munich. D’abord envahi la Géorgie, puis capturé la Crimée, et maintenant envahi l’Ukraine. C’est une méthode cohérente et, en même temps, c’est une méthode psychopathique. C’est de la folie là où il y a des méthodes. Peut-être a-t-il réussi à recréer cet empire dans une certaine mesure, mais les coûts financiers, prestigieux et d’image pour la Russie étaient déjà énormes. La Russie est coupée du système SWIFT, elle a perdu le projet Nordstream 2, qu’elle construit depuis 2011 et dans lequel elle a investi 11 milliards de dollars, dont une grande partie est allée dans ce pipeline.

Drapeau ukrainien sur le mât devant le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles, photo : EPA / STEPHANIE LECOCQ

Pensez-vous qu’il a été perdu de façon irréparable? Pour l’instant, l’Allemagne parle de suspendre la certification Nordstream 2.

– Cependant, cette suspension dure aussi longtemps que le motif existe. Et le fait que la Russie se retire de sa politique agressive envers l’Ukraine – tant que Poutine est au pouvoir – est à mon avis peu probable. Le projet Nordstream 2 a été politiquement détruit. Nous n’allons pas en pleurer, car c’est un projet qui va clairement coûter cher à la Pologne aussi. Les pertes économiques et commerciales sont donc élevées, et le prestige de la Russie diminue également, également dans les pays de l’ex-Union soviétique. Tout le monde a commencé à voir la Russie comme un dangereux agresseur. Ce n’est pas un État qui garantit la stabilité, mais un État à craindre. Je ne vois rien que Poutine puisse gagner de cette guerre. Malgré le fait que dans les premiers jours de l’invasion, certains Russes sont devenus patriotes et ont exprimé leur soutien à Poutine. Mais ça va s’atténuer. Les coûts financiers frapperont la Russie et l’opinion en Russie elle-même changera également.

Chancelier allemand Olaf Scholz, photo : EPA / CLEMENS BILAN

Jusqu’à présent, l’Allemagne est derrière les pays qui veulent des sanctions rapides et sévères. Maintenant, cependant, ils rejoignent ce groupe majoritaire. Pensez-vous que l’attitude de la chancelière allemande sera permanente ? Trouvera-t-il cependant un moyen d’assouplir les sanctions occidentales contre le Kremlin ?

– Jusqu’à présent, le comportement de l’Allemagne affecte sa réputation. S’ils n’avaient pas bloqué l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, s’ils n’avaient pas été à l’origine du projet Nordstream 2 et s’ils n’avaient pas bloqué l’exclusion de la Russie du système SWIFT, alors peut-être que cette guerre n’aurait pas eu lieu du tout. Je vois une condamnation claire de la politique allemande de la part d’experts du monde entier – et de ceux qui ne sont pas du tout anti-allemands. L’Allemagne doit prendre en compte le fait que le monde ne la verra plus comme une puissance civile soucieuse de paix et un élément de stabilisation. Malheureusement, certaines décisions conjoncturelles de l’Allemagne pourraient pousser la Russie à la guerre.

Enfin, regardons la Chine. Selon les experts, la question est maintenant de savoir si la Chine restera neutre. Ils n’ont pas condamné la Russie, mais en même temps n’ont pas exprimé leur soutien. On dit qu’ils attendent que les Russes, fatigués de la guerre, deviennent des « fruits pourris » et tombent entre leurs mains. D’un autre côté, il est important que la Chine ne déclenche pas de conflit dans la région à ce moment-là, et c’est ce que Taiwan craint le plus. Et les États-Unis auraient du mal à s’engager simultanément dans deux conflits aussi majeurs. La Chine – en tant qu’acteur de soutien mais important – peut-elle avoir son mot à dire dans ce conflit ?

– La Chine doit autoriser la Russie à effectuer cette frappe. Le fait que la Russie ait attaqué peu de temps après les Jeux olympiques de Pékin témoigne du fait que cela ne s’est pas produit à l’insu de la Chine. Cependant, il n’est en aucun cas dans l’intérêt de Pékin de soutenir la Russie sans équivoque, car la Russie pourrait être perdante. Les Chinois ont attendu et n’ont pas dit grand-chose.

