Moment de terreur en France. Le gardien d’une équipe s’est évanoui, un autre s’est évanoui

Une situation incroyable s’est produite lors du deuxième match de championnat de France de football entre les équipes de Chambly et de Caen. Lors du match de samedi, les gardiens des deux équipes étaient inconscients. Les deux gardiens ont été transportés à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins et selon les derniers rapports, ils devraient aller bien.

Le match à Chambly s’est bien déroulé dès le début, aussi en raison du terrain gorgé d’eau. Cependant, à la 32e minute, l’attaquant visiteur Nicholas Gioacchini l’a complètement exagéré.

Dans une malheureuse tentative d’égalisation 1-2, il a duel le gardien Xavier Pinoteau, dont le ballon a ricoché sur son gant après le tir. Le gardien de but s’est précipité après lui, et lorsqu’il l’a rattrapé, l’Américain de 20 ans qui arrivait en sens inverse l’a frappé avec un genou à la tête. et reçu un carton rouge.

Le gardien, de dix-sept ans son aîné, est resté inconscient. Après l’intervention immédiate des médecins, il a repris connaissance, a quitté le terrain sur une civière et s’est rendu à l’hôpital pour un examen cérébral.

« Notre gardien Xavier Pinoteau va bien, c’est le plus important. Il reste hospitalisé et aura un autre contrôle lundi ou mardi », a écrit le club de Chambly sur les réseaux sociaux. « Tout d’abord, nous voudrions souligner l’ambulance, son intervention rapide aurait peut-être évité le pire. Bravo et merci », a-t-il ajouté.

Pinoteau lui-même parle le dimanche. « Merci à tous pour les nombreux messages de soutien que j’ai reçus depuis hier. Et un immense merci aux ambulanciers, médecins et ambulanciers, pour leur efficacité et leur bonne attitude », a déclaré le gardien, expliquant qu’il entendait reculer entre les trois. des bâtons. « Je n’ai pas encore dit mon dernier mot », estime le gardien de 37 ans.

Mais les sauveteurs étaient encore une fois de service au stade de Chambly pendant le match. À la 86e minute, alors que son équipe s’apprêtait à jouer un match standard sur le terrain après l’expulsion de l’équipe locale, le gardien visiteur Garrissone Innocent est tombé devant sa propre surface de réparation.

Les coéquipiers et les médecins des deux équipes se sont immédiatement précipités vers le gardien de 20 ans. Il a également été transporté à l’hôpital, où il s’est rétabli et est resté dans un « état stable » pendant la nuit. Selon le journal Ouest-France, Innocent souffrait d’épisodes de tachycardie, qui est une accélération du rythme cardiaque pouvant entraîner des évanouissements.

« Il a des problèmes d’élocution et de respiration. J’espère qu’il ira bien. C’est un spectacle qu’on ne s’attend pas à voir sur le terrain. Toutes mes pensées sont avec lui », a commenté Pascal Dupraz, entraîneur de Caen, à Innocent, qui était visiter le club de Paris St. le célèbre. Germaine.

Heureusement, le jeune gardien de but a immédiatement envoyé des salutations positives de l’hôpital.

Merci à tous pour les messages reçus et tout le soutien suite à l’incident qui m’est survenu durant le match d’hier soir.

Le pied est une grande famille 🙏🏾

Je me réveille en bonne santé Dieu merci.

Bon après-midi à tous ♥️ pic.twitter.com/TuSRebp7wC — Garrisson Innocent (@Gari_Inno) 31 janvier 2021

Comme Caen avait utilisé les cinq remplacements autorisés, l’arrière droit Hugo Vandermersch a dû porter des gants pendant les minutes restantes. Il n’a plus marqué, au lieu de cela, même neuvième, il a laissé tomber son équipe en finale 2: 4 dans le temps imparti.