Modification des détails de la réforme pour la Ligue des champions

Deux des quatre places de départ supplémentaires de la Ligue des champions iront aux deux associations nationales les plus titrées auparavant, le nombre de matches de groupe par équipe passera de six à huit au lieu des dix initialement prévus, a déclaré l’Union européenne de football de l’UEFA après l’organisation Décision du comité.

Comme décidé précédemment, un total de 36 clubs entreront dans la catégorie reine à partir de 2024. Il y a eu un débat sur les conditions d’entrée pour quatre clubs supplémentaires par rapport à la saison en cours.

Dans le modèle original, deux places étaient attribuées aux clubs qui avaient une histoire de succès en compétition européenne mais qui n’avaient pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions dans leur ligue. Entre autres choses, la fusion des ligues européennes et des organisations de supporters a critiqué cela.

Le règlement étant en cours de décision, l’Angleterre et les Pays-Bas bénéficieront de cette saison et auront chacun un partant de plus en première classe dans la saison à venir. Les deux autres places supplémentaires en Ligue des champions doivent revenir à la cinquième meilleure nation, actuellement la France, et à un autre champion national qui n’a pas été automatiquement inscrit jusqu’à présent.

« Nous sommes convaincus que le format choisi trouvera le bon équilibre et améliorera l’équilibre compétitif et générera un revenu stable qui pourra être partagé entre les clubs, les ligues et le football de base sur le continent, tout en augmentant la compétition de popularité du club. » a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

Les réformes initiales ont vu le nombre de matches du tour préliminaire par club passer à dix. Maintenant, il est réduit à huit. Dans le système de regroupement actuel, chaque club joue six matches avant le début des huitièmes de finale. A partir de 2024, le système de ligue se jouera dans les préliminaires, mais tout le monde ne jouera pas contre tout le monde.

