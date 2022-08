MMA | Le combattant de l’UFC Muradov expulsé de la République tchèque ! Ils disent que je suis un danger pour le pays, ils disent

Mach, nom abrégé des lutteurs ouzbeks, revendique toujours fièrement la République tchèque, il s’est trouvé une petite amie qui a une petite fille, il a toujours porté les drapeaux ouzbek et tchèque lors de ses matchs UFC, mais désormais il ne se revendiquera plus. Non seulement les Tchèques ne lui ont pas accordé la résidence permanente, mais maintenant ils ont même annulé son visa !

« Je vais lutter à Abu Dhabi, ils ont annulé mon match en France, parce que je n’ai pas de visa pour l’Europe parce que les Tchèques me l’ont annulé. Je ne sais même pas pourquoi. On m’a dit que c’était un danger pour la république et le public », a déclaré Muradov au site Web iSport. cz. Il affrontera le Brésilien Caio Borralho le 22 octobre aux Emirats Arabes Unis.

Le ministère de l’Intérieur de la République tchèque indique sur son site Internet les raisons de l’annulation d’un permis de séjour de longue durée aux fins de regroupement familial, et le point qui peut concerner le lutteur ouzbek se lit comme suit : « il a été constaté que l’étranger peut menacer la sécurité de la République tchèque tant qu’il reste sur le territoire ou troubler gravement l’ordre public. »

Dans une interview pour iSport, Muradov a également commenté le fait qu’à partir de maintenant, il ne montrera plus deux drapeaux pendant les matchs. « Le drapeau tchèque signifie la représentation d’un pays qui ne me respecte pas », a expliqué Mach. La situation est encore plus compliquée pour lui car il a une petite fille en République tchèque avec son ex-petite amie Monika Bagárová.

« J’aime les gens en République tchèque, je les aime. J’ai une fille en République tchèque, des amis, tout le monde. Mais la façon dont la République tchèque s’est comportée… Malheureusement, je n’aurai plus jamais le drapeau tchèque dans un match. . Je le dis comme ça », a-t-il ajouté à la fin.

Il a également déclaré à eXtra.cz qu’il demanderait à nouveau le visa à cause de sa fille. « Je considère les Tchèques comme une deuxième maison. Je ne veux pas rater l’occasion d’être là. C’est pourquoi je suis allé au tribunal et j’ai cru que je gagnerais le tribunal, car ils n’avaient aucune raison de ne pas me laisser faire. va me chasser. » dit-il.