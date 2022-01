Ministre français des Sports pour Mbappé : « Restez au PSG, on a besoin de vous »

Après son triplé face à Barcelone lors d’une autre belle performance, le débat sur son maintien ou son départ du PSG est devenu un enjeu majeur.

A tel point que la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé au Français de ne pas quitter la Ligue 1.

« Kylian, reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça. On a besoin de toi, le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi et les jeunes ont besoin d’exemples et de modèles », a déclaré Maracineanu, qui était nageur avant la politique. et a même remporté une médaille olympique aux JJ.OO. Sydney 2000 au 200 m dos.

Il a ajouté qu' »aujourd’hui, puisque vous ne pouvez pas quitter la France, restez en France ». Le tout dans une interview à la radio France Info Quelques jours avant que Mbappé n’affronte son ancienne équipe, Monaco, dans un match très attendu en France.

Actuellement, Mbappe a ignoré toutes les offres faites par le PSG et valorise son avenir. On parle des trois options qui s’offrent à lui : continuer au PSG ou aller au Real Madrid pour rencontrer son idole Zidane ou encore Liverpool pour se lancer dans l’aventure en Premier. Pour le moment, il n’est pas pressé et ne pense qu’à tout gagner avec le PSG, qui compte une manche et demie en quart de finale de la Ligue des champions et se bat avec Lille et Lyon pour le championnat de France.