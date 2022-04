ministre affirme que le Brésil peut négocier la fin de la guerre en Ukraine | Monde

Gustavo Magalhães/ Ministère des Affaires étrangères Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement, Carlos Frana

Le chancelier Carlos França a déclaré mercredi que le Brésil pourrait agir en tant que médiateur pour aider à mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Lors d’auditions publiques à la commission sénatoriale des relations extérieures et de la défense nationale, la France a une nouvelle fois critiqué les sanctions économiques imposées à la Russie, défendu le dialogue comme moyen de parvenir à un accord de paix et souligné que la diplomatie brésilienne est connue pour être consensuelle. une voix respectée par la communauté internationale.

« Le Brésil a les références pour être médiateur. Nous sommes membres des BRICS [bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul]nous sommes un acteur mondial, avec une tradition démocratique, et nous avons une diplomatie construite pendant 200 ans en tant que constructeur de consensus et une voix qui a toujours été respectée aux Nations Unies. »

La France l’a dit aux sénateurs.

Selon le ministre, le Brésil entretient de bonnes relations avec la Russie et l’Ukraine et agira facilement comme conciliateur et facilitateur de consensus. França a déclaré qu’elle mettrait la diplomatie brésilienne au service de la paix et qu’elle discuterait de la question plus tard ce mois-ci, lors d’une visite à Brasilia du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. La Turquie a joué le rôle de médiateur dans les négociations entre la Russie et l’Ukraine.

ligne rouge

Malgré sa position anti-sanctions, la France admet que la Russie a franchi la ligne en envahissant l’Ukraine. En réponse à la présidente de la Commission, la sénatrice Kátia Abreu (PP-TO), qui a qualifié l’agression d' »inacceptable », la chancelière a déclaré :

« Votre Majesté a raison. L’agression est inacceptable. En période de conflit armé, d’invasion de territoire, nous comprenons que la Russie a franchi une ligne rouge. Cela ne fait aucun doute. »

Carlos França a déclaré que les sanctions économiques imposées à la Russie étaient sélectives et avaient déjà nui à des pays fournisseurs de denrées alimentaires, comme le Brésil, qui tentait d’obtenir des engrais pour la culture de céréales. Il a déclaré qu’il « regrettait » que les représailles contre la Russie se soient étendues à la culture et au sport.

« Je comprends même l’utilisation des sanctions par l’Europe et les États-Unis. Cependant, je ne peux qu’être surpris par la sélectivité des sanctions »,

dit français. « Les sanctions ont tendance à défendre les intérêts directs d’un petit groupe de pays et à blesser ceux qui dépendent le plus des importations alimentaires et qui ont le moins de capacité financière. »

il ajouta.

Dans une interview à GLOBO, l’ambassadeur de l’UE au Brésil, Ignacio Ybañez, a déclaré que plus les pays respectent les sanctions, y compris le Brésil, plus tôt le conflit se termine. La France conteste cet argument. Il a dit que l’Allemagne, par exemple, avait un besoin urgent de carburant.

« Même si ces pays avaient des difficultés, que dirait un pays comme le Brésil », a déclaré la chancelière.

Selon le ministre des Affaires étrangères, le problème des engrais importés par le Brésil depuis la Russie est « très sérieux ». Il a déclaré qu’il y a des efforts diplomatiques au sein du gouvernement brésilien pour ces produits dans des pays comme le Nigeria, le Maroc, l’Iran, le Canada et l’Arabie saoudite – dont le prince héritier, Mohammad bin Salman, est venu s’entretenir par téléphone à ce sujet avec le président Jair Bolsonaro. . , récemment.

Dans le cas de l’Iran, la France a rappelé qu’elle avait demandé au secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, d’ouvrir une exception permettant le paiement des engrais par le système financier. Avec la Russie, il a déclaré que le gouvernement brésilien tentait de surmonter des « difficultés logistiques ».

« Les importateurs brésiliens ont du mal à faire des affaires avec l’Iran. J’ai demandé à Blinken que nous puissions obtenir une dérogation du Trésor afin qu’il n’y ait pas de sanctions pour ceux qui font des affaires avec des entreprises iraniennes. »

« , il expliqua.

« Avec la Russie, nous voulons rassurer les importateurs sur le fait qu’il n’y aura pas de problème. Tout comme l’énergie est fondamentale pour l’Allemagne, pour le Brésil, les engrais sont fondamentaux. »

Le chancelier, qui a terminé un an en fonction ce mercredi, a déclaré qu’Itamaraty avait réussi à déplacer 230 Brésiliens d’Ukraine, dont 43 sont retournés au Brésil via la Pologne. Il y a également 17 autres ressortissants sur le territoire ukrainien, dont 11 souhaitent rester dans le pays. Les autres sont des journalistes qui couvrent le conflit.

Il a ajouté que depuis lundi dernier, 81 visas d’admission humanitaire avaient été délivrés à des citoyens ukrainiens fuyant la guerre.

entre non

