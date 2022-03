Migrants, deux sauvetages en Méditerranée

Deux sauvetages de migrants en Méditerranée centrale, l’un de 26 et l’autre de 31, sont intervenus aujourd’hui après des réveils et une recherche en mer. L’un a été complété par Geo Barents, le navire de Médecins sans frontières qui a sauvé 80 personnes hier, l’autre a été complété par un navire marchand français envoyé dans la région avec d’autres navires commerciaux et, ironiquement, le yacht d’un magnat russe.

Les 26 migrants, qui ont quitté la Libye, se trouvent dans une petite embarcation en difficulté, entre les zones libyennes de recherche et de sauvetage et Malte. Depuis hier, Alarm Phone, le « standard migratoire », appelle à une intervention rapide car le navire « a été emporté et heurté par de très hautes vagues ». Plusieurs navires ont été dépêchés de nuit sur le site, dont le cargo italien Magnifica, le port à conteneurs français de Rivoli et, comme l’a annoncé Sergio Scandura de Radio Radicale qui suit en permanence les mouvements en mer et dans le ciel en Méditerranée, le méga yacht Blue Quantum de l’oligarque russe Sergey Galitsky, qui a quitté Monte-Carlo le 3 mars vraisemblablement pour échapper aux sanctions internationales, et a été « dérouté » vers un navire de migrants, on ne sait pas dans l’immédiat par quelle autorité maritime. Les 26 personnes ont été retrouvées dans la matinée par l’équipage du port à conteneurs « Cma Cgm Rivoli » venu du canal de Suez, et devaient maintenant être ramenées à terre, probablement en Sicile compte tenu de la route que suivait le navire.

Quelques heures plus tôt, dans la soirée, Geo Barents de MSF avait effectué un « sauvetage difficile dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte – comme l’ONG elle-même l’a annoncé -. Après 6 heures de recherche dans le noir et par mauvais temps, nous avons finalement atteint un bateau instable avec 31 personnes terrifiées à bord ». «Le bateau avait déjà commencé à puiser de l’eau – raconte Caroline Willemen, coordinatrice du projet MSF à bord du navire de l’ONG – et a chaviré alors que des gens étaient encore à bord. Nous pourrions tous les sauver, mais que se passerait-il si nous arrivions quelques heures plus tard ? ».

Ces migrants sont également partis de Libye, comme les 80 personnes que Geo Barents a amenées hier et comme les 28 personnes secourues, hier également, par Open Arms de l’ONG catalane du même nom. En Libye, où la situation politique a toujours été très complexe, aujourd’hui des centaines de réfugiés et de demandeurs d’asile ont « manifesté pacifiquement » devant le siège du HCR où, ces derniers mois, les protestations ont été nombreuses et prolongées et toujours pour la même raison. L’ONG « Réfugiés en Libye » a annoncé la nouvelle avec une série de tweets : « Ils protestent parce que la plupart d’entre eux ont passé 5 ans à attendre l’asile et beaucoup d’entre eux ont passé 3 ans à la prison de Zintan et pourquoi ne se sentent-ils pas non plus être écoutés ou protégés ». Aux membres des ONG, ils disent : « Nous sommes des êtres humains comme nos frères qui se battent pour la liberté de l’Ukraine ».