Migrants, au moins 27 sont morts dans la Manche. Tensions entre l’Angleterre et la France

La tension monte entre Londres et Paris au lendemain du massacre en mer. Premier ministre britannique : « Je propose de mettre en œuvre un accord bilatéral de réadmission pour permettre le rapatriement de tous les migrants illégaux traversant le détroit ». La demande risquée a suscité une forte réaction française. Ces dernières heures, Macron a appelé à « une coopération européenne renforcée » pour démanteler les réseaux de contrebande. Rendez-vous dominical à Calais

Au lendemain du massacre de migrants dans la Manche, au cours duquel au moins 27 personnes sont mortes (dont trois enfants et une femme enceinte), les tensions entre la France et la Grande-Bretagne se sont intensifiées. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé à Paris de reprendre tous les réfugiés ayant traversé le canal. « Je propose de mettre en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le rapatriement de tous les migrants illégaux traversant le détroit », a déclaré Johnson (LO SPECIAL MIGRANTI).

Tensions entre Paris et Londres Voir également



Après le naufrage de la Manche, deux autres navires avec 40 migrants à Douvres Ces dernières heures, il semblerait que Paris et Londres, après avoir échangé des accusations, aient décidé de mettre de côté les tensions pour éviter que le détroit ne devienne la deuxième tombe à ciel ouvert d’Europe, après la Méditerranée. Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron et Johnson, comme l’ont déclaré les porte-parole de Downing Street, ont cherché à remédier au poison de la conversation téléphonique en s’accordant sur « l’urgente nécessité d’intensifier les efforts conjoints pour empêcher les passages à niveau et de tout mettre en œuvre pour empêcher les passeurs de mettre en danger la Au bout de 24 heures, Johnson a cependant utilisé un ton moins conciliant, demandant même à la France de reprendre tous les migrants quittant Calais, une demande qui risquait de déclencher une forte réaction de Paris.

Rendez-vous dominical à Calais lire aussi



Biélorussie, Von der Leyen : oui aux mesures d’asile et de rapatriement Macron a appelé à une « coopération européenne renforcée » pour démanteler les réseaux de contrebande. Des propos qui rejoignent ceux du ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel, qui a appelé à un « effort international coordonné » et répété l’offre de Londres – actuellement rejetée par Paris – de patrouilles conjointes des côtes françaises. La France a ensuite invité les ministres en charge de l’immigration de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission de l’Union européenne, à une réunion dimanche à Calais. Une réunion, a décrit les services du Premier ministre Jean Castex, qui avait pour objectif de « définir les voies et moyens de renforcer la coopération policière, judiciaire et humanitaire » mais aussi « de lutter plus efficacement contre les réseaux piétonniers ».

Victimes de naufrage Pendant ce temps, l’enquête sur le naufrage se poursuit. Selon le parquet de Lille, les victimes étaient 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants. Deux des survivants se sont remis d’une grave hypothermie. A Calais, un autre migrant proche de la victime a été choqué, tandis que cinq passeurs présumés ont été interpellés. « Aujourd’hui, nous pleurons les victimes, mais nous devons aussi agir pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli, déplorant « la dernière d’une longue série de tragédies qui se sont produites dans les mers autour de l’Europe ». Le drame se déroule sur un long bateau, un canot pneumatique qui part de Dunkerque transportant des Kurdes, des Irakiens, des Iraniens et des Afghans qui rêvent de rejoindre l’Angleterre.