Michel contre von der Leyen. « Miroir »: Groteskowa walka o władzę

« Michel a ses propres idées sur sa place en Europe, que l’on peut encore voir le 9 novembre « à la porte de Brandebourg à Berlin, où il a prononcé Adresse de l’État unitaire. « Il a réuni les éléments distinctifs du discours de l’UE : autonomie stratégique, accords de libre-échange, l’unité nous rend plus forts : des slogans que beaucoup de personnes présentes ont dû entendre plusieurs fois » – écrit l’hebdomadaire allemand.

Bataille pour les murs

« La partie intéressante du discours a failli être perdue cette nuit-là. A quelques mètres de l’ancien mur de Berlin (Il n’y a pas de meilleure date, pas de meilleur endroit pour parler de l’avenir de l’Europe) Michel aborde le sujet du financement nouvelle installation frontalière. Cette installation sera construite à la frontière extérieure de l’UE, entre Pologne, la Lettonie et la Lituanie d’une part et la Biélorussie d’autre part. Michel ne parle pas des murs, mais du P. infrastructure frontalière physiquemais cela ne diminue pas l’importance de ses paroles », a déclaré Der Spiegel.

« Ils s’adressent spécifiquement à une personne : le Président de la Commission européenne Ursuli von der Leyen« qui » ​​s’oppose fermement à un tel projet. Et il l’a dit clairement juste avant le discours de Michel au sommet de l’UE » – notes hebdomadaires.

Au sein de l’UE, « les points de vue divergent sur la question de savoir si financement clôture frontière à travers bruxelles aurait du sens. La voix de Von der Leyen a fait ce qu’il fallait (…). Si Michel voulait vraiment financer le mur, il n’aurait pas dû le réclamer publiquement à Berlin, ou un jour plus tard à Varsovie. Au lieu de cela, il devrait essayer de réglementer la majorité des États membres dans les coulisses, sans ignorer publiquement von der Leyen », a écrit Der Spiegel. Mais « ce n’est pas un rôle dans lequel Michel se voit », a-t-il ajouté.

Conseil européenprésidé par Michel est l’organe le plus puissant de l’UE. Cela inclut les chefs d’État et de gouvernement. Cependant, le fait que le Conseil soit fort ne veut pas dire que Michel l’est non plus. Sa tâche principale est de coordonner les politiques des États membres. ce qui peut être réalisé surtout s’il n’est pas remarqué de l’extérieur.

En revanche, « les joueurs belges veulent se faire remarquer. Son plus grand rival (dans la lutte) pour attirer l’attention est de l’autre côté de la rue, au 13e étage de l’imposant immeuble du Berlaymont. Ursula von der Leyen ne gère officiellement qu’un seul corps, mais avec environ 32 000 salariés distribuant des centaines de milliards d’euros. »

Lutte pour le pouvoir

Cela a « conduit à des conflits dans le passé. Mais alors que ses prédécesseurs se sont affrontés en interne, Michel en a fait une lutte publique pour le pouvoir », a souligné Der Spiegel.

L’hebdomadaire a rappelé que « lors d’une visite conjointe à Ankara en avril, le monde a vu comment les deux plus hauts représentants Union européenne lutte pour le pouvoir et le prestige. La rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan a été préparée par l’équipe du protocole de Michel « En conséquence », le président du Conseil était à côté d’Erdogan. Von der Leyen dut s’asseoir sur le canapé à quelque distance de lui. « Le scandale a rapidement reçu un nom approprié : Pause.

« Le comportement de Michel est préjudiciable à l’UE, parce que les conflits affaiblissent la société. Elle est également préjudiciable car le Président du Conseil d’administration néglige ses fonctions réelles. De nombreux gouvernements, dont l’Allemagne, étaient mécontents de Michel. On dit qu’il voyage trop et qu’il ne se soucie pas assez de préparer le sommet de l’UE », a écrit « Der Spiegel ».

« Son désir de reconnaissance était si grand que même ses collègues ont secoué la tête », note l’hebdomadaire. « Le Président du Conseil de l’Europe est le Président du Conseil de l’Europe, n’est-ce pas Président Europe, a écrit l’ancien patron de bureau Michel François Roux, dans une analyse qui se lit comme une résolution de problèmes avec son ancien patron. Michel, bien sûr, veut être président de l’Europe. »

Michel trop jeune pour le bureau ?

« Michel se considère comme un régneret non des bureaucrates. Cela fait partie du problème », souligne Der Spiegel. Il est encore jeune. Peut-être est-il trop jeune pour le bureau, ce qui limite ses ambitions « – ajoute-t-il.

Selon des personnes qui connaissent Michel, il estime que « von der Leyen n’est pas au même niveau que lui. Il est le chef du gouvernement (belge), il n’est que le ministre de la défense ». – Les critiques de Michel se font plus fortes – a déclaré un diplomate de l’UE.

Néanmoins, « il est susceptible de rester en fonction. Il appartient à une famille du parti libéral et est sous la protection du président français. statut. Ils sont irrévocables » – écrivez « Der Spiegel ».

– Tant que Michel fait ce que veut Macron, il est en sécurité – a évalué l’un des diplomates et a ajouté : Le spectacle va continuer.