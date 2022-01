Michal Wodzinski devient rédacteur en chef d’Upday : kress.de

Michal Wodzinski, précédemment rédacteur en chef d’Upday Pologne, est désormais en charge des offres de produits journalistiques et de services d’information Axel Springer en tant que rédacteur en chef d’Upday. Le poste vient d’être créé. Selon Axel Springer, Michal sera responsable de l’orientation journalistique du service d’information, contribuera au développement ultérieur des produits d’UPDAY et coordonnera les communications entre les rédactions d’UPDAY.

Wodzinski a dirigé une équipe de huit rédacteurs en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et en Espagne et était en charge de l’équipe de conservation d’Upday en Europe de l’Est.

De plus, une nouvelle équipe sera formée dans la zone de responsabilité de Michal pour la phase de test Upday aux États-Unis.. Le test se déroulera de la mi-février à la mi-avril et se concentrera sur l’État de New York. Six éditeurs organiseront le flux d’actualités le plus important, qui comprendra des actualités générales et des actualités locales de la région. Le test sera limité à iOS.

Thomas Hirsch, PDG d’Upday, explique la stratégie :

« Notre travail quotidien consiste à montrer aux utilisateurs les actualités qui les intéressent. Nos TopNews sont soigneusement organisées et produites par des journalistes expérimentés pour garantir qu’elles sont à la fois factuellement correctes et pertinentes. C’est pourquoi nous continuons à investir dans la qualité de Le journalisme d’Upday. Je suis très heureux que nous ayons trouvé chez Michal un rédacteur en chef expérimenté et talentueux issu de nos propres rangs. Il veillera à ce que tous nos numéros continuent de répondre aux normes journalistiques les plus élevées et à développer davantage notre produit journalistique.