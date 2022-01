Mexique – Déclaration conjointe de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ministre des Affaires étrangères du Mexique (20 décembre 2021)

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a reçu le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au ministère mexicain des Affaires étrangères lors de sa visite de travail au Mexique les 20 et 21 décembre 2021, pour discuter de l’approfondissement des relations bilatérales et engagements des deux pays aux niveaux régional et multilatéral.

Ce qui précède fait suite à la déclaration commune signée par les deux responsables à Paris le 1er juillet.

Ministres :

• a effectué la quatrième visite au Mexique de Jean-Yves Le Drian, pour renforcer les liens d’amitié et de coopération dans le cadre de la coopération stratégique entre la France et le Mexique ;

• convenu de continuer à renforcer les mécanismes de dialogue politique et économique ; et la coopération dans les domaines de la culture, des universités, des sciences et de l’économie entre les deux pays ;

• déclarent leur engagement à la pleine mise en œuvre de leurs engagements au titre de l’Alliance pour le multilatéralisme, et conviennent de coopérer étroitement sur les défis mondiaux (climat, biodiversité, paix et sécurité, droits humains en particulier) dans les enceintes multilatérales et en réponse aux crises régionales ;

• s’engager à œuvrer pour orienter la coopération financière et technique dans les domaines de la transition agroécologique et de l’autosuffisance alimentaire, de la protection de la biodiversité et des ressources naturelles, du développement des énergies renouvelables, de la cohésion sociale et du développement intégré. Ils ont exprimé leur volonté de continuer à agir pour limiter la hausse des températures, conformément aux engagements internationaux pris par les deux pays dans ce domaine ;

• se félicite de l’ouverture en 2021 du Consulat général de France à Monterrey (Nuevo León) inauguré par Jean-Yves Le Drian, et du renforcement de la coordination entre les deux pays en matière consulaire, de coopération et de promotion économique ;

• ont exprimé leur approbation pour la prochaine Présidence française de l’Union européenne au premier semestre 2022 et réaffirmé leur détermination à continuer d’œuvrer au renforcement des liens bilatéraux et régionaux. Ils ont convenu de continuer à travailler pour la signature et la ratification du traité de modernisation globale UE-Mexique dès que possible, une fois négocié ;

• se félicite que la France soit l’invitée d’honneur de l’édition 2023 du Mexican Air Show ;

• s’est déclaré satisfait de la coopération dans le secteur de la santé dans la lutte contre les pandémies et la recherche sur les nouvelles maladies. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir un accès équitable à des vaccins sûrs, abordables et efficaces ; et sa détermination à continuer à promouvoir les initiatives de Prezode pour prévenir de futures pandémies, notamment grâce à des séminaires de formation régionaux ;

• a félicité la France pour sa participation active à la cérémonie de commémoration du bicentenaire de l’indépendance du Mexique ; dont la participation du contingent de la Légion étrangère au défilé militaire du 16 septembre, la mise à disposition provisoire de 35 pièces au Mexique, présentées au Musée national d’anthropologie dans l’exposition « La grandeur du Mexique » ;

• souligner la collaboration initiée dans le domaine de la protection du patrimoine culturel entre les institutions françaises et mexicaines ;

• se félicite de la convocation de la Conférence mondiale sur la politique culturelle et le développement durable (Mondiacult), qui se tiendra à Mexico du 28 au 30 septembre 2022, et réaffirme leur détermination à poursuivre leur collaboration dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de trésors culturels ;

• célébrer le 20e anniversaire du programme de coopération franco-mexicaine Mexfitec et Mexprotec, qui permet de renforcer l’éducation de la jeunesse mexicaine défavorisée, en favorisant l’égalité des chances et l’inclusion sociale ; et des programmes d’assistants pour enseigner l’espagnol en France et le français au Mexique ;

• convenu de continuer à promouvoir l’Initiative franco-mexicaine sur la suspension des veto en cas d’atrocités de masse au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), dans le cadre de la participation du Mexique au CSNU en 2021-2022 ; et la Déclaration sur un multilatéralisme efficace, signée par les deux pays en 2019 ;

• souligne qu’il est important de veiller à ce que le suivi des résultats et des actions du Forum Génération Égalité, co-organisé par les deux pays, soutienne l’égalité hommes-femmes et aille de pair avec la politique étrangère féministe promue par les deux pays. Ils célèbrent la création du premier diplôme universitaire en 2021 spécifiquement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. jean-Yves Le Drian annonce le lancement, par l’Ambassade de France au Mexique, d’un prix dédié aux étudiants en carrière de l’université et aux organisations de la société civile engagées en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs ;

• a reconnu la contribution aux relations bilatérales du Conseil stratégique franco-mexicain et a convenu d’œuvrer au suivi de leurs propositions dans la perspective de futures rencontres.

Signé à Mexico, le 20 décembre 2021

Marcelo Luis Ebrard Casaubon



Secrétaire d’État des États-Unis Mexique

Jean-Yves Le Drian



Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française