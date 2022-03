Meurtre de Boris Nemtsov : sa petite amie y était-elle impliquée ?

Il a été écrit le 27 février 2015 et le politicien de l’opposition russe Boris Nemtsov a fait une promenade l’après-midi dans Moscou avec la jeune petite amie ukrainienne Anna Durytskaya. Mais le voyage romantique s’est terminé tragiquement. Nemcova a obtenu cinq coups

par derrière, il tomba par terre et mourut. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, l’Allemagne a déclaré à plusieurs reprises qu’il craignait pour sa vie. L’homme politique a largement critiqué le Kremlin pour sa situation économique dégradée ou sa corruption.

De plus, le jour de l’assassinat, les Allemands ont clairement indiqué qu’ils participeraient à des manifestations contre l’agression russe en Ukraine. Avec cela, il semble avoir vraiment signé son ortel. La seule personne qui a vu le meurtre était la petite amie de Němcov, Anna Durytská. « Je ne sais pas d’où vient le tireur, mais il était derrière nous. » dit autrefois. « Je n’ai pas vu l’homme. Je me suis retourné et n’ai vu qu’une voiture brillante. Je n’ai pas pu voir la plaque d’immatriculation ou le type de véhicule pendant qu’il conduisait. » décrit les souvenirs de Durytsk. Anglais Étoile quotidienne.

Le prix pour Nemcov est de 15 millions de roubles

Immédiatement après le meurtre, Durytská a été assigné à résidence par la police russe. Après sa libération, il a refusé de se rendre à Moscou pour répondre à d’autres questions et est retourné à Kiev.

Une semaine après le meurtre, cinq suspects ont été arrêtés et jugés avec eux à l’automne 2016. La procureure Marija Semyonenkova a identifié cinq Tchétchènes condamnés comme auteurs directs de l’assassinat. Selon lui, ils ont agi pour des raisons cupides, pour la récompense promise d’au moins 15 millions de roubles (5,8 millions de couronnes). En juillet 2017, le tireur en chef Zaur Dadajev à Moscou a été condamné à 20 ans de prison.

Le meurtrier n’a cherché que « sur l’œil »

Selon l’un des suspects, Anzor Gubashev, sa petite amie a également été impliquée dans le meurtre de Nemcov. « Il est clair que Durytská a su à un moment donné où emmener Nemcov. Tout était prévu. » l’un des tueurs a entendu parler dans le passé. Le mannequin a par le passé refusé de parler de la mort de Nemcov et n’a accordé qu’une seule interview à la télévision russe quelques jours après le meurtre. Depuis peu, Durytskaya vit à Kiev et se consacre entièrement au mannequinat.

Cependant, on ne sait toujours pas qui a ordonné aux Tchétchènes de tuer les critiques du Kremlin, et la fille du politicien décédé, Anna Němcovová, a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne cherchait que des clients des assassins tchétchènes.