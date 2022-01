Metaverso du Curta Brasília Festival rassemble plus de 5200 utilisateurs de 12 pays différents

Le Virtual Reality CVR Show se déroule du 8 au 12 décembre. Cet événement marque le 10e anniversaire du Festival Curta Brasília, entièrement gratuit, présentant plus de 20 courts métrages nationaux et internationaux, non publiés jusque-là dans le pays.

Consolidé comme l’un des principaux festivals de courts métrages du Brésil, le Festival Curta Brasília célèbre, cette année, une décennie. Et pour lancer ses célébrations du printemps 10, le festival fait la promotion, du 8 au 12 décembre, du CVR Virtual Reality Show dans son propre métavers avec des courts métrages nationaux et internationaux en réalité virtuelle, dont beaucoup n’étaient pas publiés jusque-là au Brésil. .

Pendant les cinq jours de l’événement, la plateforme CVR (cvr.curtabrasilia.com.br, exclusif et réalisé pour le Festival), a enregistré plus de 5200 vues, avec accès depuis 12 pays différents : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Mexique, Portugal, Royaume-Uni, en en plus d’avoir impacté organiquement plus de 66 000 utilisateurs des réseaux sociaux Instagram et Facebook.

Comme en 2020, l’édition est en ligne et se déroule au Metaverse Festival lui-même, qui permet non seulement l’accès à des films 360º et 2D gratuits via ordinateur, mais aussi la création et l’interaction d’avatars sélectionnés publiquement avec des visites immersives dans des environnements à l’esthétique rétrofuturiste , créé par VP Events.

Neuf pays participeront au salon CVR 2021, à savoir les Pays-Bas, la France, le Danemark, l’Espagne, le Brésil, le Luxembourg, la Chine, l’Allemagne et l’Ouganda. Dans l’ensemble, la plateforme reçoit un accès public de 12 pays (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Mexique, Portugal, Royaume-Uni). Sur les réseaux sociaux, le CVR Show du Festival Curta Brasília a reçu plus de 66 000 vues – en comptant le nombre d’Instagram et Facebook.

Parrainé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et l’Ambassade de France, et soutenu par l’Ambassade d’Espagne, en partenariat avec l’Institut Danois de la Culture, le festival est organisé par Sétima Cinéma.

Pionniers en Amérique Latine

Depuis 2016, et étant le premier festival d’Amérique latine avec un programme de films à 360˚, Curta Brasília présente un espace exclusif pour le cinéma de réalité virtuelle. Avec une histoire de partenariats internationaux, d’ateliers et de laboratoires axés sur des récits approfondis, créant des ponts entre le public et les nouvelles technologies.