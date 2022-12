Lionel Messi s’est vu offrir 1 million de dollars pour le trophée pour lequel il a reçu le trophée de la Coupe du monde lors d’une cérémonie au Qatar. L’avocat et député omanais Ahmad Barvání a été intrigué par la robe transparente que portait Messi par l’émir Tamim bin Hamad Sani du Qatar il y a une semaine après la dernière victoire de l’Argentine sur la France.

« Bišt est un symbole de chevalerie et de sagesse. J’offre un million de dollars pour celui-ci », a écrit Barvání sur Twitter. « J’étais au stade et j’ai eu le moment où l’émir a remis la bisque à Messi. Ce moment a montré au monde que nous sommes ici et que notre culture est là aussi », a déclaré Barvání au journal The National. « Bišt est un symbole pour beaucoup de choses. Sagesse, courage, intégrité, générosité et authenticité. Et aussi, plus important encore, cela montre qui nous sommes », a-t-il ajouté.

S’il avait la robe, il n’avait pas l’intention de la porter. Il voulait l’exposer. « Pour nous souvenir de ces moments de fierté et nous aider à les revivre », a-t-il ajouté.

La circonstance de la cérémonie, au cours de laquelle Messi a reçu le trophée dans un maillot recouvert d’une tenue arabe, a suscité quelques réactions négatives, notamment en Occident, sur les réseaux sociaux. Selon eux, les célébrations de la victoire n’appartenaient pas seulement à l’Argentine championne, mais aussi au pays hôte qui a longtemps été critiqué, notamment pour des allégations de corruption et de violations des droits de l’homme, et essayant d’améliorer son image. en accueillant des événements comme la Coupe du monde.