Le footballeur du PSG n’a frappé que le poteau du match, et un match nul 1: 1 avec Monaco au quatrième tour de la ligue française a été sauvé par Neymar d’un penalty en seconde période.

Monaco a pris l’avantage dès la première grosse occasion, Volland contre Kimpembe qui a couru et a touché le coin inférieur du but de Donnarumma avec son pied gauche. L’attaquant a dû être remplacé cinq minutes plus tard en raison d’une blessure.

Le PSG aurait pu égaliser dans la dernière minute de la première mi-temps. Le tir de Messi derrière la surface touche le poteau gauche, d’où le ballon rebondit directement sur Mbappé, qui frappe le poteau droit devant un but vide.

En seconde période, les Parisiens ont réussi à égaliser. Neymar a été victime d’une faute dans la surface de réparation et a lui-même converti le penalty. À la 74e minute, l’équipe locale a de nouveau frappé le poteau lorsque Hakimi a décidé de tirer à distance.

Les footballeurs de Montpellier ont enregistré la plus grande victoire en championnat de leur histoire, s’imposant 7-0 à Brest. Ils ont dépassé leur plus haute victoire de 6 à 0 de la saison 1987/88, par coïncidence également contre Brest. Les cinq premiers buts ont été marqués dans les 31 premières minutes, après deux buts marqués par Wahi et Germain.

La victoire 3-0 de Marseille sur Nice a été dirigée par un ancien joueur d’Arsenal. Alexis Sánchez a marqué les deux premiers buts de son nouveau club, Tavares ajoutant également un but après une passe de Guendouzi. Marseille est à la deuxième place après quatre tours. Les adversaires de Slovácko du groupe d’European Conference League Nice sont 18e après deux défaites et deux nuls.

Ligue française de football – Journée 4 :

Nantes – Toulouse 3:1 (50. Guessand, 55. Muhammad, 61. Simon – 15. Abuchlal), Brest – Montpellier 0:7 Wahi 10e et 31e, Germain 64e et 84e, Maouassa 6e, Khazri 11e, Cozza 25e), Lorient – Clermont 2:1 (24. de la plume et 41. Moffi – 62. Cham), Bon – Marseille 0:3 Sánchez 10 et 42, Tavares 37), Troyes – Colère 3:1 (12. Ripart, 62. Balde, 82. Odobert – 67. Diony), Reims – Lyon 1:1 (24. Ito – 86. Dembélé), paris rue Germain – Monaco 1:1 (70. Neymar de l’enclos. – 20. Volland).

Table: