Messi et compagnie. ils se faufilaient entre les favoris des Français et les pelles des fossoyeurs

Avant le coup d’envoi, leurs regards étaient légèrement sombres, impénétrables, pleins de concentration. Cependant, lorsque l’arbitre italien Daniele Orsato a mis fin au duel, une étincelle de bonheur s’est allumée dans leurs yeux et ils ont ri comme des enfants.

Non seulement Lionel Messi et toute l’équipe du Qatar, mais aussi 45 millions d’Argentins étaient très soulagés à ce moment-là. La menace directe de méga-perturbation, à savoir rentrer chez soi après le groupe, ne s’est pas matérialisée à ce moment-là. Mais qui sait, peut-être ont-ils juste pris de l’avance dans le temps, l’Argentine est encore loin de la victoire.

La première défaite 1:2 contre l’Arabie saoudite n’était qu’un coup de poing entre les yeux. Messi et compagnie. ils peuvent bien sûr se consoler du fait que l’arbitre n’a pas encaissé trois buts pour un hors-jeu très proche.

Ou parce que quelque chose de similaire est arrivé à leurs prédécesseurs lors de la Coupe du monde de 1990, lorsque Maradona et al. ils ont surpris au début du championnat avec une défaite 0:1 contre le Cameroun. Et malgré cela, ils ont quand même atteint la finale du tournoi. Soit dit en passant, ils ne sont sortis du groupe qu’à partir de la troisième place lorsqu’ils ont battu l’Union soviétique 2-0 à Naples « Maradona » et ont fait match nul 1-1 avec Hagi, désolé, la Roumanie. Ensuite, ils doivent affronter le Brésil en huitièmes de finale.

A cette époque, le mannequin aux 24 participants au championnat était encore en mesure de progresser depuis la troisième position du groupe, désormais Messi et al. deuxième pire du groupe à avancer. Au dernier tour, l’Argentine rencontrera la Pologne et le Mexique rencontrera l’Arabie Saoudite. Pour l’instant, tout le monde peut grincer des dents pendant que ça se passe.

Pour que l’Argentine avance, elle doit gagner dans la « mi-temps » finale. De plus, avec une forte probabilité, elle remportera la victoire dans le groupe, si l’Arabie saoudite n’élimine pas l’équipe mexicaine.

Et une victoire dans le groupe C pourrait être inestimable. En huitièmes de finale, « céčko » a rencontré « děčko », le premier a dépassé le second et vice versa. Et dans le groupe D, l’équipe de France est en tête pour l’instant. Si vous gagnez le groupe D, cela rapportera peut-être à Mbappé et al. à éviter à ce stade du championnat, et c’est une raison de plus pour l’Argentine de viser la première place de son groupe.

La mémoire de la France ne s’est pas estompée

Il y a une autre bonne raison, quatre ans et demi. Quoi qu’il en soit, lors de la Coupe du monde en Russie, l’Argentine s’est imposée dans le groupe. Il est de notoriété publique que l’équipe a ignoré l’entraîneur Jorge Sampaoli. Et sur le terrain, ça s’annonce un peu négatif.

Après le premier match nul 1:1 avec l’Islande, un désastreux 0:3 par la Croatie a suivi à Nizhny Novgorod. Et puis Messi et compagnie se sont échappés de la pelle du fossoyeur. avec une victoire 2-1 sur le Nigeria.

De la deuxième place du groupe, ils sont venus battre la France. Et ils ont eu l’occasion de voir de près comment le moteur à réaction aux pieds de Kylian Mbappé, alors âgé de 19 ans, pouvait être utilisé. A Kazan, la France a battu l’Argentine 4:3, Mbappé marquant deux fois. Et si les Argentins pouvaient maintenant reporter une telle expérience à une autre fois, ils seraient certainement ravis de le faire.

La question est de savoir s’ils pourront voter. Même les Polonais avec le tireur de Lewandowski ne sont pas venus au Qatar juste pour le trajet.

Et avec le Mexique, l’équipe d’Argentine a eu beaucoup de travail à faire en seconde période. Le match ressemblait plus à une partie d’échecs qu’à un joyeux spectacle de carnaval.

L’équipe mexicaine expérimentée a très bien défendu et a été attentive, ne laissant pas seulement Messi mais aussi les autres stars pas un millimètre d’espace.

« C’est compliqué. Parfois, nous devenons nerveux et nous ne gérons pas correctement certaines situations », a déclaré Lionel Messi, 35 ans, dans une interview télévisée d’après-match.

Il s’avère que ceux qui disaient avant le championnat avaient raison que, bien que l’Argentine ait un défenseur et un attaquant vedette attrayants, la créativité au milieu de terrain fait cruellement défaut.

Aucune grande idée n’est venue de Rodriguez (Betis), De Paul (Atlético) ou McAllister (Brighton). Jusqu’à ce que le bon Angel Di María (Juventus) doive s’en emparer. À la 64e minute, il a surpris le Mexique avec une passe qui a dépassé l’arbitre.

Et le destinataire de cette passe n’était autre que Lionel Messi, dont le moment de surprise a suffi pour ramasser le ballon et viser parfaitement. Avec son huitième but marqué lors d’un championnat du monde, il a égalé le record du buteur de Diego Maradona, avec qui il a toujours été comparé. Et surtout, ce but a calmé l’actuelle équipe argentine.

Francisco Ochoa dans le but Le Mexique aurait pu souhaiter ne pas avoir dépassé 183 cm, alors il a raté un tir de Messi, semblable à un tir spectaculaire à la 87e minute au deuxième poteau du jeune Enzo Fernandez, les espoirs de l’Argentine de s’écraser hors du club. Maillot du championnat Benfica.

Mbappé et al. ils offrent une meilleure forme

La qualité du duel Argentine-Mexique (2-0) ne peut égaler l’élément précédent du menu du vainqueur. Le match France-Danemark (2-1) s’est joué sur un rythme beaucoup plus rapide et a proposé un menu foot bien plus intéressant.

La beauté ne se joue pas dans les championnats et les trophées ne lui sont pas décernés, mais la forme française peut légitimement terrifier tous les autres adversaires. Grâce aux deux buts contre le Danemark, Kylian Mbappé s’est hissé parmi les buteurs, ayant marqué un total de sept buts en championnats du monde. Semblable, par exemple, au « tireur » d’avant-guerre, Oldřich Nejedlý.