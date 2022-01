Messi est le seul Argentin parmi les 11 hommes idéaux du prix The Best: controverse sur les buts

Image avec FIFA 11 idéal

L’un des moments les plus attendus de Meilleure présentation du prix FIFA est une annonce de onze hommes idéaux, composé d’étoiles brillantes qui forment une équipe de rêve de luxe avec, par exemple, quatre attaquants. Parmi les élus figuraient Lionel Messi, qui n’a pas pu obtenir le prix du meilleur joueur, qui a été remis au Polonais Roberto Lewandowski.

En ce qui concerne l’équipe argentine, bien qu’elle ait pu réduire sa sécheresse de titre de 28 ans au niveau senior, seul Messi a été inclus dans la liste des salaires. Par exemple, des joueurs comme Rodrigue de Paul, Christian Roméro Cette Émiliano Martinez, le pilier de l’équipe dirigée par Lionel Scaloni.

Il y a ceux qui ratifient sa place en raison des réalisations obtenues par son choix, comme dans le cas du gardien italien. Gianluigi Donnaruma, champion d’Europe, comme Léonard Bonucci vous jorginhoMême si la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 est encore incertaine car elle jouera en playoffs dans le même groupe que le Portugal avec Ronaldo, donc l’une de ces deux équipes ne se qualifiera pas pour Qatar 2022.

Cependant, la clôture a suscité la controverse. Qu’est-ce que c’est Edouard Mendy, gardien de Chelsea, élu meilleur gardien. Pourtant, il ne figurait pas dans le 11 idéal, qui n’était composé que de ses coéquipiers. Les votes pour les récompenses, quant à eux, se composent de quatre parts égales. L’un, des fans, qui peuvent voter pour leur favori sur la page officielle The Best, un autre des votes exprimés par les capitaines des équipes qui font partie de la FIFA, un autre de l’entraîneur de l’équipe et enfin, d’un journaliste de chaque pays. .

Défense armée de trois hommes : Portugais Le jour de Ruben, italien Léonard Bonucci et l’autrichien David Alaba.

Au milieu de terrain sont venus les Italiens jorginho, La France N’Golo Kanté et la belgique Kévin De Bruyne.

Alors qu’à l’avant, il avait une partie de poker fantaisiste avec Léo Messi, Propre Lewandowski, norvégien Erling Haaland et portugais Ronaldo.

Alors que le prix du meilleur joueur du monde selon la FIFA est en cours d’élaboration, La Pulga souffre de quelques défauts techniques

Les présélectionnés sont issus de ces nominations, votées par les footballeurs eux-mêmes :

Archer: Alisson Becker (Brésil/Liverpool FC), Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain) et Edouard Mendy (Sénégal/Chelsea FC).

Défenseur: David Alaba (Autriche/FC Bayern München/Real Madrid CF), Jordi Alba (Espagne/FC Barcelone), Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool FC), Dani Alves (Brésil/Sao Paulo FC/FC Barcelone), Leonardo Bonucci ( Italie/Juventus FC) et Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC).

Milieu de terrain : Sergio Busquets (Espagne/FC Barcelone), Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City FC), Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC), Frenkie de Jong (Pays-Bas/FC Barcelone), Jorginho (Italie/Chelsea FC) et N’ Golo Kanté (France/Chelsea FC).

effronté: Karim Benzema (France/Real Madrid CF), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München), Romelu Lukaku (Belgica/FC Internazionale Milano/Chelsea FC), Kylian Mbappe (France/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/Paris Saint-Germain) et Neymar Junior (Brésil/Paris Saint-Germain).

Les élections générales lui ont décerné le prix du joueur Lewandowski de l’année face à Messi au-delà des titres qu’il a remportés cette année avec l’équipe argentine et de l’accès à la Coupe du monde après un grand Qualifier.

