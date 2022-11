Messi a commencé son voyage vers un titre de rêve avec une défaite choc contre un outsider

Messi a ouvert le score du match. Et cela vient du penalty qui a été ordonné pour la violation montrée par l’arbitre vidéo. VAR continue d’entrer dans le jeu. L’Argentine a réussi à mettre le ballon dans les filets à trois reprises, mais la technologie alertée a été hors-jeu à trois reprises. Toujours raison. Et les trois coups argentins mentionnés sont méconnaissables en tant que buts réguliers.

Au lieu de cela, c’est l’adversaire outsider d’Arabie saoudite qui a surpris avec deux buts. Et l’Argentine n’a pas trouvé de réponse. Il est donc entré dans le combat du groupe C avec une défaite choc. Il doit tenter de sauver sa réputation (et sa progression) lors de ses prochains duels avec le Mexique et la Pologne.

Perdre au début du tournoi a fait beaucoup de mal à la superstar argentine Lionel Messi, qui est maintenant un joueur du PSG. Son désir de remporter un titre mondial à la fin de sa carrière est l’une des histoires les plus importantes et les plus regardées du tournoi. Et vous voyez, dès le début, des complications inattendues surgissent dans cette histoire.

Messi a 35 ans. Il a marqué des centaines de buts, soulevé d’innombrables trophées au-dessus de sa tête, pour beaucoup, il est le meilleur footballeur de la planète. Cependant, Lionel Messi n’a toujours pas réalisé un grand rêve. Pour le titre mondial. Maintenant, il a sa dernière chance.

Au hasard : il a remporté quatre fois la Ligue des champions. Dix fois la Ligue espagnole, une fois la Ligue française. Sous les couleurs argentines, Lionel Messi est déjà champion olympique et champion d’Amérique latine. Et sept fois ses yeux furent éblouis par le scintillement du Ballon d’Or.

Et malgré tout, un ver lui rongeait toujours la tête et lui disait de temps à autre qu’il lui manquait quelque chose. Quelque chose d’important, de clé. Titre mondial.

Pour être précis, Lionel Messi est déjà champion du monde. D’abord sous l’uniforme bleu et blanc de l’Argentine, il devient champion junior, puis à Barcelone il remporte quatre fois la Coupe du monde des clubs.

Mais il n’a toujours pas remporté la Coupe du Monde de la FIFA, tournoi de tournoi. Et le trophée en or 18 carats de 37 centimètres de haut et de six kilogrammes destiné au vainqueur des grands championnats du monde n’a pas encore été levé.

Les experts estiment sa valeur à 20 millions de dollars. Dans sa carrière, Messi a gagné au total plus d’un milliard de dollars grâce au football aux couleurs de Barcelone et du Paris SG, ainsi qu’à la publicité. Pourtant, il savait qu’il ne pouvait pas acheter cette coupe en or. Il ne veut même pas. Ils doivent gagner sur le terrain. Il a essayé quatre fois. Aujourd’hui a commencé l’entreprise numéro cinq. Et comme Messi l’a annoncé, ce sera le dernier effort de sa carrière de joueur.

Alors quoi, il a gagné ce qu’il pouvait, si cela ne fonctionnait pas, il le retiendrait d’une manière ou d’une autre, diraient beaucoup. Et ils ne seraient pas confus, il n’y aurait sûrement pas moyen de contourner cela.

Mais autant gagner un championnat en soi est un moment fort absolu pour tout footballeur de la planète, pour Messi en tant que phénomène et Argentin d’une certaine manière, d’autres motivations très puissantes entrent en jeu.

Léo contre Diégo

Ailleurs, Messi a longtemps été déclaré le dieu incontesté du football numéro 1. Mais pas en Argentine. Se comparer à Diego Armando Maradona est difficile pour n’importe quel footballeur. Même pour Messi. Même s’il a remporté tant de trophées qu’il pourrait un jour les ramener à la maison au Rosaire dans un train spécial, il y aurait encore des gens dans toute leur gloire jubilatoire qui tireraient la longueur d’un cigare roulé à la main et diraient sèchement : » Bien fait. , Leo, tout crédit. Mais Diego a remporté le titre de champion du monde. Et vous? »

Si l’Argentine avait déjà remporté la Coupe du monde à domicile en 1978, c’est le championnat du Mexique huit ans plus tard qui leur tenait le plus à coeur. Diego Armando Maradona a donné une performance absolument époustouflante, jouant presque comme une créature d’une autre planète. Il a marqué dans le seul duel contre l’Angleterre le plus incroyable et le plus gênant but dans l’histoire du football, après un slalom incroyable, et le deuxième par une main non reconnue. Et après l’affrontement final avec l’Allemagne, il est devenu le dieu de l’Argentine au moment de la victoire.

Malgré toutes ses pitreries, sa toxicomanie et ses scandales en tout genre, il est vrai que l’aura divine de Maradona brillera à jamais en Argentine. La mort de la légende a déclenché un deuil national angoissant il y a deux ans.

Et même Messi marche humblement dans l’ombre de Maradona. « Ce sera le premier championnat sans Diego », a déclaré Lionel en tremblant avant de partir pour le Qatar.

Attention à la malédiction allemande

Il sait très bien que c’est le seul moyen d’égaler Maradona à domicile. A gagné la coupe du monde aussi. Actuellement, au Qatar. On suppose généralement que le premier adversaire d’Arabie saoudite ne doit pas avoir échoué au combattant argentin. Mais ça arrive.

Quelques heures avant le match, l’Argentine a été surprise par un gros plan de la cheville de Messi qui semblait enflée (voir ici), cependant, la direction de l’expédition a exclu les problèmes de santé. Messi a commencé le match, a marqué un but, mais a dû surmonter la défaite. Et maintenant, ils doivent se concentrer sur la Pologne et le Mexique.

Ceux qui ont avancé du groupe C, où l’Argentine a miné le rôle de favori attendu, affronteront des équipes des « gamins » en huitièmes de finale, sortant toujours victorieuses les unes des autres. La France, le Danemark, l’Australie et la Tunisie se disputent le groupe D.

« Il y a beaucoup de souvenirs, de bons moments et de moins bons moments que j’ai vécus, mais j’ai toujours été fier de représenter notre pays et notre équipe nationale », est apparu l’Instagram de Messi avant le premier combat du Qatar contre l’Arabie saoudite.

« Demain (mardi), nous commençons une autre Coupe du monde avec une grande passion et une imagination illimitée. Nous resterons tous ensemble !!! #VamosArgentina », a conclu Messi dans son message.

S’il pouvait éviter l’Allemagne aussi longtemps que possible dans le tournoi, cela ne le dérangerait probablement pas. C’est l’Allemagne qui a arrêté la première tentative de Messi en Coupe du monde dans son environnement domestique en 2006 en quart de finale. Le super talent argentin n’a que 18 ans, alors après avoir perdu aux tirs au but, il s’est probablement dit : « C’est bon, la prochaine fois. »

En 2010, Messi et Maradona se sont rencontrés dans la même équipe en Afrique du Sud. Diego a mené la sélection en tant qu’entraîneur. De plus, il était capable d’unir les diverses personnalités de l’équipe avec son charisme, et il était déjà un peu compétent en tactique et en stratégie. Les quarts de finale sont venus, encore une fois l’Allemagne. Et cette fois, c’est 0:4 coupé.

Quatre autres années passèrent. Messi, Di Maria et compagnie. s’est battu jusqu’à la finale du tournoi brésilien. Mais les Allemands s’y cachent à nouveau. Et Mario Götze a décidé du vainqueur en prolongation.

L’expérience la plus triste a peut-être été offerte par Messi et ses collègues lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les stars y ont surpassé l’entraîneur Jorge Sampaoli. Ils ont ignoré sa tactique, Messi et Mascherano ont estimé que leurs compétences de balle étaient suffisantes et que leurs adversaires seraient mis à genoux.

Après avoir fait match nul avec l’Islande et perdu 0-3 contre la Croatie, l’Amérique du Sud a tout de même récupéré sa progression dans le groupe avec un succès lors du match contre le Nigeria. Mais la guillotine française les a décapités sans pitié dans les 16 derniers, même après un score dramatique de 4:3. La magie de Mbappé était plus puissante, l’adolescent français a lancé deux coups de poing. Et la France a fini par remporter tout le tournoi.

Beaucoup de gens n’ont pas eu la chance de participer aux cinq derniers tournois de la Coupe du monde. Nous pouvons les citer : ce sont les Mexicains Antonio Carbajal et Rafael Márquez, le phénomène allemand Lothar Matthäus (Allemagne) et le gardien italien de longue date Gianluigi Buffon.

Un autre membre de ce club imaginaire est désormais Lionel Messi.

Ils ne répéteront pas les erreurs avec l’entraîneur

Il a soigneusement choisi ses mots avant le tournoi. Lorsque Direct TV lui a demandé de nommer ses favoris de la Coupe du monde, il n’a pas du tout mentionné l’Argentine. « Les équipes du Brésil, d’Allemagne, de France, d’Angleterre et d’Espagne seront grandes. Et je suis sûr que j’oublie tout le monde. »

Invité à limiter ses choix à seulement deux équipes, Messi a répondu en disant: « Je pense que les plus grands candidats au succès dans ce championnat sont le Brésil et la France. »

C’est l’Argentine que les bookmakers et les experts ont assignée au cercle des favoris les plus chauds du tournoi. La rébellion ne devrait plus se reproduire. L’entraîneur Scaloni a été écouté par les joueurs, toutes les personnes impliquées étaient convaincues des avantages mutuels d’une telle approche dans la Copa América, le championnat sud-américain que l’Argentine a remporté l’an dernier.

Ainsi Messi peut enfin se réjouir après les trois derniers duels précédents, qu’il a quittés dans cette épreuve la tête entre les mains.

Au début des championnats du monde, il a dû composer avec des émotions étonnamment contradictoires. Cependant, la route vers la finale qui se jouera le 18 décembre ne sera certainement pas perdue pour l’Argentine.