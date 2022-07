« Mercenaires ». La Russie calomnie un journaliste assassiné, la France parle de crimes de guerre

Selon l’organisation Reporters sans frontières, il s’agit du premier cas dans lequel la propagande russe vise un journaliste assassiné – dont huit sont morts pendant la guerre en Ukraine. Les informations apparues sur l’agence TASS étaient de la « propagande classique », a-t-il expliqué au serveur 20 minutes Jeanne Cavelier, responsable de la branche de l’organisation pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. Habituellement, dit-il, les Russes utilisent des mensonges mélangés à un plus petit pourcentage de vérité, mais cette fois, dit-il, ils sont allés plus loin. « C’est un mensonge flagrant, c’est inacceptable », a-t-il déclaré.

Au cours de l’enquête, les autorités françaises doivent coopérer étroitement avec les autorités ukrainiennes, et la partie ukrainienne procédera à la première inspection sur les lieux du crime. Ils doivent interroger des témoins, collecter des restes de munitions et également étudier des images satellite et des séquences vidéo de la scène pour s’assurer que tout s’est passé à un certain moment et à un certain endroit. Il sera probablement impossible de déterminer le tireur spécifique, mais avec l’aide des services de renseignement américains, il sera peut-être possible de déterminer le commandant qui a donné l’ordre de tirer.