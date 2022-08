Maarm, 370 milliards de couronnes d’un programme d’aide financière après la pandémie de coronavirus, qu’ils auraient dû recevoir du budget commun de l’UE, serait utile. Je sais taper mon dl. Ce n’est qu’avec les subventions qu’il y a une énorme fraude en Hongrie, l’exemple de la façon dont des millions d’euros sont subventionnés par des projets insignifiants sous la tutelle d’un partisan du Premier ministre Viktor Orbán est répété. décris laisser les médias indépendants dans le pays.

Dans l’Union européenne, il y a un différend avec Maarsk. Cela sera fait par ceux qui pensent que l’UE ne peut rien faire.

Seuls les contribuables en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne qui ne veulent pas utiliser leurs impôts pour parrainer les parents et amis d’Orbn revendiquent le monopole des subventions. La Commission européenne a donc donné à Orbn Pihrt une somme d’argent sans garantie qu’elle finirait là où elle devait être : aider la population. Quel que soit le camp à prendre dans le différend de l’Europe avec la Russie, j’ai un allié commun à la porte.

Neekan avait une position de force dans le différend avec Maarsk, mais maintenant la République tchèque. La Commission européenne se dispute également avec Orbno sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la police, qui a été négligée par le parti du Premier ministre Fidesz ces dernières années. Un système judiciaire et des médias indépendants sont essentiels pour découvrir la corruption. À la fin du mois d’août, les mensonges que la commission a donné à Orbn pour corriger expireraient. Mais ce qui se passe ensuite dépend de la commission : la décision doit être prise par les États membres de l’UE. Dans les cas extrêmes, ils peuvent retirer à la Hongrie le droit de vote au Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire aux institutions de l’UE où se réunissent les représentants des gouvernements nationaux. Sans leur consentement, pratiquement rien ne passe par le processus décisionnel de l’UE.

Comment dans une récente interview Vra Jourov, vice-président de la Commission européenne, a souligné que le Conseil, qui dirige et gère désormais son ordre du jour, a plusieurs options sur la manière de procéder : discuter avec Orbno, proposer des sanctions ou procéder à son premier vote. . Cette option pourrait être bloquée par la Pologne, qui déteste l’UE pour son indépendance. Mais cela montre à quel point le rôle de chaque État dans l’Union est vraiment important. Dans ce cas, l’accord doit être unanime.

Naï dans l’UE

Cependant, le public tchèque ignore l’étendue de l’influence des ministres et premiers ministres tchèques dans l’UE. Dix pour cent du public ne savent pas que ces politiciens nous représentent au Conseil de l’Union européenne. À peu près le même avis également à cause de cela, nous ne pouvons pas décider de la clé. Tirez parti d’une enquête à long terme sur l’état sociologique des STEM. Dans les domaines clés, c’est comme si les droits de vote avaient été retirés à Orbna, mais ensuite les approbations de politique étrangère ou de budget, toutes les 27 années de Lisbonne à Stockholm et à Bukure ou Atna et bien sûr y compris Prague doivent être d’accord avec pitot.

Les données montrent que les femmes ont une sorte de doute inné sur elles-mêmes. C’est-à-dire que si vous ne savez pas comment vous affirmer dans le monde, vous aimez vous couper du monde et ne pas coopérer, explique l’analyste sociologique STEM Nikola Hoej. Le fait qu’ils ne savent souvent pas que même nos ministres et fonctionnaires décident est aussi la faute des politiciens, qui n’en sont souvent pas très fiers. C’est pourquoi personne ne veut défendre le compromis des 27 pays, a ajouté Hoej.

Et que veulent-ils d’autre spécifiquement par rapport à Maarsk ? Pour le public national, le problème général de l’indépendance et de la protection de la justice se situe d’abord dans l’Union européenne. Maai lui-même n’a pas bonne réputation : je ne pense pas que la moitié de la communauté pense qu’elle suit les principes démocratiques là-bas. Dommage, contrairement à la Pologne, la Slovaquie ou l’Allemagne.

Le problème est la sensibilité à long terme du public à l’inégalité de traitement des personnes, à la corruption ou au manque de transparence que les gens ressentent dans leur environnement domestique. C’est pourquoi dans une enquête récemment publiée 70% des répondants soutiennent que la voie vers la mise en œuvre de règles démocratiques dans chacun des pays de l’Union devrait être l’une des priorités de la présidence tchèque, qui dure jusqu’à la fin de l’année d’été. Un peu moins seulement, selon la communauté (62 %), évaluant la nécessité de protéger l’indépendance du cuivre.

L’issue du différend avec Maarsk et la direction que prendra l’UE dépendent également dans une large mesure de nous, et nous en doutons. Que se passera-t-il lorsque le gouvernement enlèvera le fardeau du public et tentera de tout dissimuler autant que possible ? La menace qu’il ne fera que continuer à nous affirmer dans la croyance erronée que Bruxelles prend des décisions à notre sujet sans nous.