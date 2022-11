Les deux hommes sont arrivés en France dans le même avion, ce qui, selon Osechkin, a pris par surprise les forces de sécurité à l’aéroport. « Ils ont tous deux demandé l’asile politique et la protection internationale en même temps, ce qui semble très étrange. » Osechkin a déclaré à Insider.

❗️Un officier du FSB et le mercenaire PMC « Wagner » ont demandé l’asile politique en #France Ils aideront à l’enquête #Russie« avec des crimes de guerre, a exposé les stratagèmes de corruption du FSB et du PMC « Wagner », a déclaré le fondateur https://t.co/YpwkOkKCl7 Vladimir Osechkine. pic.twitter.com/A740aOOICw – SUIVANT (@nexta_tv) 14 octobre 2022

La première personne travaille au siège du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin, la seconde est un officier des services secrets du FSB russe. « Ils vont maintenant témoigner sur les crimes de guerre et, espérons-le, avoir l’opportunité de coopérer avec les enquêtes internationales et de témoigner contre Prigozhin et d’autres dans le régime de Poutine », a-t-il déclaré.Remplissage d’Osechkin. Selon lui, l’officier du FSB avait un « initié » et avait apparemment accès à de nombreux documents importants.

Le groupe de Wagner, souvent composé de vétérans des forces armées russes, est en guerre depuis un anen 2014 dans le Donbass et plus tard également en Syrie, en Libye, en Irak et dans plusieurs pays du continent africain, comme l’a également écrit Prigozhin. Le milliardaire étroitement lié au Kremlin est sur la liste des sanctions américaines depuis 2018 et sur la liste des sanctions européennes depuis 2020.