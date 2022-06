Même les meilleurs rameurs ne laveront pas l’eau. Il fait toujours ce qu’il veut avec elle dans un endroit dangereux News Company Brněnská Drbna

La navigation de plaisance est un phénomène tchèque intéressant. En plus du fait que des centaines de milliers de rameurs récréatifs parcourent les rivières tchèques chaque année, la République tchèque est l’un des leaders mondiaux en matière de conception de course depuis des décennies. Ajoutez-en d’autres à des noms célèbres tels que Hilgertová, Pollert, Hradilek ou Prskavec. Au cours des trois dernières années, Vašek Chaloupka a récolté des médailles dans toutes les courses mondiales importantes et est le champion du monde en titre en canoë simple sur eau vive. Comment un footballeur prometteur peut-il devenir un rameur plus prometteur ? Qu’est-ce que cela a à voir avec la navigation de plaisance et quel est l’événement avec Chaloupka na vody ? Et quel est le meilleur rameur derrière l’eau ?

Qu’est-ce qui a exactement amené ce garçon d’une famille de fans de football à l’eau ?

Il est vrai que tout le monde dans la famille de mon père a joué au football pendant des générations. Nous sommes des amoureux et de grands fans de ce sport, donc j’y ai aussi joué enfant et depuis l’âge de six ans, je donne des coups de pied pour Sigma Olomouc. Cependant, au début de 2008, un problème de santé est survenu – l’arthrite de la hanche, et il était clair que je ne jouerais pas longtemps. Ma mère ne voulait pas que je traîne et, par l’intermédiaire d’une connaissance, elle m’a emmené dans un centre de canot où les pieds n’étaient pas si importants.

Si vous pouviez vous en tenir au football, à quel niveau joueriez-vous aujourd’hui ?

Mon grand-père et moi nous sommes demandé jusqu’où je pourrais aller si je pouvais jouer au soccer avec la passion et la persévérance que je mets dans le canotage. Mais je n’ose pas prédire quel niveau j’atteindrai. Mon grand-père me verrait dans la ligue supérieure tchèque (rires).

La République tchèque est un pays de rameurs. Avez-vous déjà conduit une rivière uniquement pour vos loisirs ?

Mes parents et moi avons monté le Sázava et le Hron quand nous étions enfants. Mais ce n’est qu’après que j’ai commencé à faire du canoë. Je ne sais même pas si notre eau a été utilisée quand ils étaient jeunes. Nous sommes une famille sportive, nous passons donc nos vacances avec le sport. Randonnée, vélo ou même sur l’eau.

La navigation de plaisance est-elle proche de chez vous ?

La navigation de plaisance est belle et l’une des activités récréatives tchèques typiques. Un jour j’ai envie d’aller à l’eau comme ça avec mes enfants.

Mais je suis toujours bouleversé par la nouvelle que quelqu’un se noie sous un barrage. Je sais que de telles situations peuvent toujours être évitées et cela donne une mauvaise image de ce merveilleux sport récréatif. Il n’est pas dangereux de glisser dans l’eau si vous respectez les règles. Après tout, c’est partout.

Que pensez-vous que les gens de mer devraient faire pour éviter une situation aussi risquée ? Prêtez-vous vraiment attention au marquage des endroits dangereux ou apprenez-en simplement plus pour pouvoir y faire face ?

Assurez-vous de ne pas jouer là où une zone dangereuse est indiquée. Nous, les sportifs, n’oserions pas non plus, car nous savons ce que l’eau peut faire et nous la respectons beaucoup. Même les meilleurs rameurs ne laveront pas l’eau. Elle fait toujours ce qu’elle veut avec lui dans un endroit dangereux.

Un danger similaire vous attend-il sur les chaînes sportives ?

Les canaux deviennent plus sûrs, le risque est donc minime. Aujourd’hui, il est construit avec des arceaux en plastique, le fond est lisse donc il n’y a rien à attraper. Le problème peut être si nous n’avons pas de gilet et de casque.

Avez-vous déjà été dans une situation critique ?

Critique, mais rétrospectivement, ils souriaient davantage. Un Eskimo sans pagaie est comme un morceau de « mec », et il faut en avoir un dessus. C’est une règle non écrite que si l’on essaie et échoue à s’élever au-dessus de la surface, un autre bateau vient avec un pourboire qu’il peut nier.

Ça m’est arrivé une fois. Un ami a heurté le bout du bateau pour sauver et je l’ai repoussé. Je veux juste le faire moi-même. Cependant, je n’ai même pas essayé 4 fois de plus et j’étais à bout de souffle. Nous étions attachés dans un canoë, il n’était donc pas facile de descendre du bateau. Alors je me suis giflé, j’ai eu le souffle coupé et j’ai fini par m’éjecter du bateau. Les autres se sont contentés de rire. Mec Holt n’a pas besoin d’aide. (rire)

Que se passe-t-il si quelqu’un reste « accroché » à la chaîne pendant une course ou un entraînement ?

Des équipes de secours étaient postées le long de la route et lorsqu’elles voyaient un problème, elles intervenaient immédiatement. Ils prennent du matériel et aident les concurrents.

L’esquimau est-il un élément de base que tout rameur sportif doit d’abord apprendre ?

Difficile de dire si c’est la première, mais en eaux vives c’est une base nécessaire. Pendant l’entraînement à Troja, j’ai aussi fait des retournements en essayant des combinaisons risquées et exagérées avec des inclinaisons. Il sera également utilisé par les meilleurs athlètes du monde.

Avez-vous de l’expérience avec le kayak?

En République tchèque, tous les enfants commencent à faire du kayak, et c’est bien, car c’est plus souple. Pendant les 3 ou 4 premières années, j’ai fait du kayak, puis j’ai essayé le canoë. J’ai été arrêté et j’ai vécu avec lui.

Quelles courses vous attendent cette année ?

Fin mai, il y a eu le championnat d’Europe à Liptovský Mikuláš, qui ne s’est pas déroulé comme je l’espérais, donc maintenant je dois me concentrer pleinement sur le championnat du monde. Il aura lieu fin juillet à Augsbourg, en Allemagne. Ensuite, il y a des courses de Coupe du monde. L’un d’eux s’est rendu à Prague ce week-end.

Nous avons longtemps fait partie de l’élite mondiale des sports nautiques, mais où est la plus grande compétition ? Le meilleur canoéiste du monde est le Slovène Benjamin Savšek – champion olympique de Tokyo, qui s’entraîne à Tacen près de Ljubljana, qui est un canal très difficile. La Slovaquie est également très bonne et Liptovský Mikuláš est une sorte de Mecque du slalom aquatique en Europe. L’école slovaque de canoë est très forte.

Existe-t-il un avantage sur le terrain dans votre sport ?

Définitivement oui. Surtout là où il y a d’anciens canaux qui ressemblent plus à des rivières naturelles. Quand les locaux sont dans ce canal depuis qu’ils sont petits, ils ont un énorme avantage. On peut le voir à Liptovský Mikuláš ou en espagnol Seu d´Urgell. Les Espagnols ont marqué des points ici, même s’ils ont pris du retard sur les leaders dans d’autres courses.

Combien de temps l’eau sauvage peut-elle rouler dans les niveaux supérieurs ?

Le canoë-kayak est une discipline plus « professionnelle » que le kayak. Quelqu’un doit y parvenir, mûrir. Les meilleurs canoës du monde ont en moyenne 30 à 32 ans, les kayakistes ayant 4 ans de moins. Les kayaks sont plus prédateurs, plus puissants, les canoës sont plus techniques. Je pense que jusqu’à 35 ans, vous pouvez rouler au plus haut niveau. Mais, par exemple, těpánka Hilgertová a roulé jusqu’à l’âge de cinquante ans. Pour les femmes, l’expérience et la capacité de voyager jouent un rôle énorme, et la těpánka est sans pareille.

Quelle est la popularité des sports nautiques dans le monde et où sont-ils les plus populaires ?

De nombreux athlètes attendent avec impatience Prague, où l’ambiance est de loin la meilleure. Environ 5 000 personnes sont allées à la course à Troie. Mais aussi très populaire en Slovaquie, en Allemagne ou en France.

Le meilleur rameur est-il derrière l’eau ?

Les meilleurs n’avaient pas complètement tort, mais ce n’était pas suffisant pour se garantir une autre vie après la fin de leur carrière.

Vous étudiez à l’École de sport et d’éducation physique de l’Université Charles. Poursuivez-vous autre chose que l’entraînement, la compétition et les études ?

L’eau est désormais une priorité absolue, à laquelle je donne le maximum. Dans deux ans, il y aura des JO à Paris, que je ne veux pas manquer. C’est pourquoi l’école a un peu divergé.

Je vous demande si vous avez du temps pour des activités récréatives…

J’aime aller à la nature et je suis aussi un grand amateur de bonne nourriture. Je dois garder ce passe-temps pendant la saison, mais dès que possible, je vais dans un bon restaurant et je mange bien. J’adore le surlonge avec des boulettes de Karlovy Vary ou le tiramisu.

Pouvez-vous nous parler de la série d’événements Avec Chaloupka sur l’eau ?

Nous l’avons créé avec la marque Topgal, qui est une entreprise prospère d’où je suis né (note de ternberk près d’Olomouc), qui me soutient depuis longtemps. Il s’agit d’une série d’événements nautiques de ce type, mais il ne s’agit pas du sport nautique, mais des loisirs. La République tchèque n’est qu’un pays d’aviron. Bien qu’il n’y ait pas de statistiques précises, plus de 300 000 sont dépensés pour Vltava chaque année. Nous voulons qu’ils se rencontrent, étudient ou apprennent quelque chose, mesurent leurs forces et leurs capacités dans des courses amateurs et s’amusent les samedis au bord de l’eau avec des amis ou toute la famille. Nous avons prévu trois événements de ce type cette année. Nous avons commencé le 9 juillet sur le canal à eské Budějovice, en août nous étions à Brandýs et en septembre nous nous sommes retrouvés chez nous à Hynkov près d’Olomouc. Et il y a toujours un concours caritatif amusant de bains de canards. Le produit de la vente des canards est utilisé pour la prise en charge initiale des enfants handicapés.

De cette façon, pouvez-vous dire aux rameurs récréatifs de la table sur quoi se concentrer, comment lire les eaux pour conquérir nos rivières et nos sentiers, sans perdre l’intérêt ?

Plus l’eau est blanche, plus elle est mousseuse, plus elle est dangereuse. Je vous conseille donc de choisir des sentiers dans des endroits sombres où l’eau ne se casse pas. Cette piste est généralement la plus rapide.

Combattre le déversoir au milieu ou le long du bord ?

Cela dépend de la capacité du canoë. Si l’on gère bien le navire, il peut oser faire tourner le navire autour du plus gros poulet. En cas de succès, il passera pour ne pas se mouiller et ne pas faire entrer d’eau. Mais s’il essaie de conduire dans le cachot et ne court qu’un peu de côté vers la plus grosse bite, c’est faux. Lorsque vous conduisez à la vitesse de l’eau, il fera ce qu’il veut de vous. Pour mûrir sur l’eau, il faut toujours essayer d’aller plus vite que le courant.