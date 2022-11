Même le Danemark n’a pas confirmé le rôle de favori, ils ont fait match nul avec la Tunisie sans but

Le match d’ouverture du Groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar entre le Danemark et la Tunisie s’est soldé par le premier match nul et vierge du championnat. Dans un match avec peu d’occasions, les Danois se sont rapprochés de la victoire, à vingt minutes de la fin ils ont été stoppés par un poteau en route vers les trois points.

La Tunisie n’a jamais battu une équipe européenne en Coupe du monde. Cependant, lors du dernier championnat, ils ont tourmenté l’Angleterre lors du match d’ouverture en Russie et n’ont perdu que par un but à la dernière minute. Aujourd’hui, ils sont plus que des adversaires à égalité avec le Danemark à Doha.

Samedi, l’équipe du nord affrontera la France, championne en titre, qu’elle a battue deux fois en Ligue des Nations cette année, tandis que la Tunisie affrontera l’Australie le même jour.

L’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand a déclaré que son équipe n’avait pas réussi le match. « Nous avons joué nerveusement et trop lentement. En première mi-temps, nous ne nous sommes pas trouvés, puis nous nous sommes mis dedans, mais nous n’avions pas assez de sang-froid. Il ne fait aucun doute que nous avons joué en dessous de nos capacités », a déclaré l’entraîneur danois. cité par Reuters.

Les deux équipes ont souligné que leur arme principale est une solide défense. Dans la course à la promotion au Qatar, le Danemark n’a marqué que trois buts en dix matchs, le moins de toutes les qualifications européennes. La Tunisie est allée huit fois sans encaisser de buts en neuf matches cette année, et elle n’a attrapé que cinq buts désastreux du Brésil.

Dans les vingt premières minutes, le public n’a vu qu’un seul tir, envoyé par le Tunisien Drádžir. Son coéquipier Jabáli a même réussi à mettre le ballon au fond des filets à la 22e minute après avoir traversé la mi-temps, mais il a pris la passe hors-jeu. L’attaquant, qui joue dans la ligue danoise à Odense, a eu une autre chance juste avant la mi-temps, mais le gardien Schmeichel a capté son tir.

Outre l’avantage non négligeable sur le terrain, la Tunisie possède également un léger avantage sur le terrain. Seuls corners ajoutés au compte danois, la rare tentative de tir proie facile pour le gardien Dahmán. Et lorsque Mähle a marqué à la 55e minute, il a été exclu pour un hors-jeu antérieur.

L’équipe d’Afrique du Nord s’est vraiment battue pour chaque balle et a battu l’adversaire. Cela a été mieux démontré par le milieu de terrain Aisá Laidúní, qui a fêté follement chaque intervention défensive réussie et s’est fréquemment tourné vers la foule. « Les supporters sont incroyables et nous voulons leur montrer que nous sommes déterminés à tout laisser sur le terrain », a déclaré l’un des joueurs clés de la Tunisie.

Au cours de la dernière demi-heure, l’entraîneur danois Hjulmand a envoyé deux nouveaux attaquants sur le terrain et les demi-finalistes du Championnat d’Europe ont commencé à faire monter la pression. Eriksen, qui a repris le brassard du remplaçant Kjaer, a testé le gardien avec un tir à longue distance et bientôt l’un des nouveaux joueurs sur le terrain, Cornelius, a pris la tête du poteau. Un autre remplaçant, Lindström, a également tiré dangereusement.

Les Africains ont demandé en vain un penalty pour la main d’Andersen. A l’heure dite, la même situation s’est répétée à l’autre bout, et même cette fois l’arbitre mexicain Ramos, ayant vu la vidéo, n’a pas accordé de penalty. Ainsi, la Tunisie a obtenu un point aux dépens des grands favoris, et après la victoire de l’Arabie Saoudite sur l’Argentine, ils ont obtenu un autre résultat surprenant.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar – Groupe D (Doha, Education City) :

Danemark – Tunisie 0:0

Arbitres : Ramos – Morín, Hernández – Guerrero (vidéo, tous mexicains). ŽK : Kristensen, Jensen – Chanísí. Public : 42 925.

Danemark : Schmeichel – Andersen, Kjaer (65. Jensen), Christensen – Kristensen, Delaney (45.+1 Damsgaard), Eriksen, Höjbjerg, Mähle – Skov Olsen (65. Lindström), Dolberg (65. Cornelius). Entraîneur : Hjulmand.

Tunisie : Dahman – Talbí, Maríá, Bronn – Drádžir (88. Kačrida), Schirí, Laidúní (88. Sasí), Abdí – Slimaní (67. Slíti), Msakní (80. Majbri) – Jabáli (80. Khanísí). Entraîneur : Kadri.