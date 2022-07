Même la guerre n’a pas arrêté l’activité de reproduction. De jeunes femmes ukrainiennes accouchent « dans le bunker » de riches étrangers occidentaux

On sait depuis longtemps que l’Ukraine est le principal centre de substitution en Europe. Il existe un certain nombre de cliniques spécialisées opérant dans le pays qui offrent des services de traitement de la reproduction aux couples étrangers pour un coût de dizaines de milliers d’euros, y compris que l’enfant est « porté » et mis au monde par une mère porteuse. Selon Euronews ainsi, même avant la guerre, les intéressés prenaient entre 2 000 et 4 000 enfants par an à des mères porteuses ukrainiennes. Et c’est tout à fait légal.

Contrairement à d’autres pays, dont la République tchèque, l’Ukraine autorise également les services de maternité de substitution pour les candidats étrangers et les enfants sous certaines conditions, bien que cela puisse sembler très étrange, c’est l’un des « articles d’exportation » importants de l’Ukraine. Pour un « processus de reproduction » complet, comprenant par exemple le don d’ovules et les services de substitution portant et accouchant des enfants, le couple paiera entre 40 000 et 60 000 euros, selon les sources disponibles, soit jusqu’à 1,6 million de couronnes. L’une des rares conditions limitatives pour les clients est l’exigence selon laquelle les candidats à ce type de reproduction doivent être (ou doivent être) légalement hétérosexuels.

Compte tenu de l’ampleur de ce type de commerce, on attend avec impatience comment les services des cliniques ukrainiennes et la maternité de substitution seront affectés par l’agression russe contre l’Ukraine. Les couples européens en particulier, qui devraient donner naissance à un enfant par une mère porteuse ukrainienne dans un avenir proche, sont très inquiets des conséquences de la guerre.