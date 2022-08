Meilleur classement aux Championnats d’Europe de l’histoire. L’équipe féminine tchèque de baseball est en fête

photo: Glenn Gervot/Représentant tchèque du baseball

Une joueuse de baseball remporte une médaille d’or aux Championnats d’Europe en France. Bien qu’ils aient pu aider l’équipe locale en phase de groupes, ils n’ont pas pu aider en finale et ont perdu 3:13. La France conserve ainsi le titre européen.

« Aujourd’hui a été le match le plus difficile de tous ceux que nous avons joués ici. On sent déjà la fatigue, il fait très chaud et les Françaises se sont battues pour gagner. Mais c’était un super tournoi, on a une super équipe et un super groupe ici », a déclaré Tereza Stejspalová, lanceuse du match final, dans un communiqué de presse.

Malgré leur défaite en finale, les Tchèques ne doivent pas du tout être déçus. Par rapport au dernier Championnat d’Europe, ils ont augmenté d’une place et, en plus, ils ont réussi à gagner deux fois dans le groupe, battant les représentants les mieux classés de la France et des Pays-Bas.

Le président de l’ABC, Petr Ditrich, était satisfait avant le match. « Ce fut une grande surprise et beaucoup de plaisir. Les joueuses de baseball réécrivent l’histoire du sport », a déclaré Ditrich.

Les supporters sont également venus en France pour encourager les joueurs tchèques. Ils étaient satisfaits du résultat. L’un d’eux est Patrik Kolkus, joueur de baseball et de softball de longue date et ancien joueur de l’équipe nationale, qui a une fille et une femme dans l’équipe.

« Je suis désolé que les filles n’aient pas gagné, je le voulais vraiment. Mais il faut dire qu’après le premier match raté, elles sont revenues de manière incroyable et ont remporté la médaille d’argent, ce qui est le meilleur résultat de l’histoire. Alors je’ Je suis très heureux », a déclaré Kolkus.

