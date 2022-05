Meda Mládková : dernier adieu au cimetière de Rosice

La cérémonie d’aujourd’hui a réuni des représentants de la Fondation et du Musée Kampa ainsi que plusieurs résidents locaux. Les gens qui Med Mladkova ils voulaient dire au revoir, ils sont venus jeudi dernier à l’église Notre-Dame de la Victoire à Prague.

Accompagné d’un clarinettiste, un petit cortège de deuil avec des cercueils conduit au tombeau familial en sortant de la chapelle funéraire.où les participants et les prêtres prient, puis le cercueil est descendu dans la tombe.

Casier des cendres du mari

Il repose dans le couvercle du cercueil avec les restes de Meda Mládková armoire avec les cendres de son mari Jan Viktor Mládek (+77). Des couronnes ont également été envoyées par le président de la Slovaquie Zuzana Caputova.

« Nous avons sauvé Mme Meda ainsi que le corps incinéré de Jan Viktor. Comme il l’a explicitement souhaité, » a déclaré le président du conseil d’administration de la Fondation Jan et Meda Mládek Jiři Pospišil.

Il a hâté son discours de deuil

Dans son bref discours, Pospíšil a souligné le travail de la vie du couple et son soutien à l’art tchèque en exil américain. « Ils s’en tiennent à la devise que si la culture survit, la nation aussi. » dit Pospišil. Il mentionne également qu’ils aiment tous les deux leur patrie et que Jan Viktor ne peut plus y retourner.

Il a également expliqué pourquoi Mládková veut se reposer sur la tombe de son mari. Sa mère et son frère sont morts en Amérique et y ont été enterrés, et il n’avait pas de bonnes relations avec son père, décédé dans l’État communiste de Tchécoslovaquie, il n’avait donc aucun autre endroit en République tchèque où il pouvait être enterré.

« Nous accomplissons la volonté de Meda Mládková d’être enterrée à Rosice, ainsi que la volonté de son mari, qui veut être enterré dans sa patrie », dit Pospišil.

« Nous n’avons pas eu une enfance heureuse. Papa était strict et méchant. Nous avions un mousqueton dans le couloir, et quand nous faisions quelque chose, il nous battait avec. J’ai beaucoup pleuré », a déclaré Mme Meda dans ses mémoires. 1953, elle a aidé à émigrer vers sa mère Ida et son frère František, mais ils l’ont laissé à la maison. Il n’a jamais pardonné à son père.

La majeure partie de la collection que Mládková a accumulée au cours de sa longue vie est exposée à l’usine Sova de Prague.

Mais il est si vaste qu’il ne peut être pleinement exposé. C’est pourquoi une partie de la collection est exposée depuis plusieurs années au château de Moravský Krumlov dans la région de Znojmo à côté de l’épopée slave.. « Lors de la reconstruction du château, l’exposition était inaccessible, mais nous travaillons avec le maire pour la rouvrir. Une partie de l’exposition devrait être accessible en juillet », a déclaré Pospíšil.

Pospíšil s’est entretenu avec le maire de Rosic, Andrea Trojanová, sur le fait qu’il pourrait y avoir des expositions à Rosic, par exemple au palais, pour commémorer un célèbre couple marié lié à la ville.

« Nous sommes heureux de prêter des objets liés à la vie du couple Mládek. Une exposition d’art peut être créée ici, qui présentera leurs vêtements, bijoux, meubles, ou racontera l’histoire de leur maison à Washington, qui est une adresse populaire où des émigrants, des artistes et des politiciens américains sont partis. Des entreprises intéressantes s’y rencontraient », dit Pospišil.

Mládková est surtout connue en tant que promotrice de l’œuvre du peintre František Kupka et en tant que femme qui a aidé les artistes tchèques de la seconde moitié du XXe siècle à travers l’ancien rideau de fer.

À partir de 1948, il vit en exil, d’abord en Suisse, puis en France et enfin aux États-Unis.où il aide son compatriote.

De 1955 à 1960, il étudie l’histoire de l’art à Paris. Dans la capitale française, il rencontre Kupka, peintre tchèque, dont il commence à collectionner les œuvres.

Après la mort de son mari Jan Mládek en août 1989, Mládková a fait don de toute sa collection à Prague à sa demande.. Après la révolution, il a choisi pour lui le bâtiment délabré d’Owl Mills et créer une fondation. Prague a acquis le futur bâtiment du musée de l’État en 1997 et Mládková a loué le mlny Sovovy à la ville pendant 99 ans.