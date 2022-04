Mbappe se rend au Qatar pour parler de l’avenir du joueur

Alors que l’attaquant se concentre sur le match contre Lens où le PSG peut devenir champion, sa famille est au Qatar pour négocier son avenir.

Profitant des vacances de printemps en France, la famille de Kylian Mbappé s’est rendue au Qatar, où, selon le journal L’Équipe, elle en profitera pour s’entretenir avec des hauts responsables liés au PSG d’une éventuelle prolongation du contrat de l’attaquant, également envisagé par le Real Madrid.

Selon la publication, la réunion de Doha, la capitale du Qatar – pays qui est le principal actionnaire du PSG -, avait pour objectif de « donner une continuité aux conversations ordinaires » tenues ces derniers temps. Une publication Instagram du frère cadet de Mbappé, Ethan, a confirmé un voyage dans le petit pays du golfe Persique, dirigé par la mère du footballeur, Fayza Lamari, influente dans ses affaires professionnelles.

Les autorités qataries considèrent que le maintien de Mbappé dans les rangs du Paris Saint-Germain au-delà du 30 juin 2022 serait une broche en or, puisque cinq mois plus tard la Coupe du monde se déroule au Qatar.

Cependant, le journal a précisé que « le jeu est toujours ouvert » entre Paris et le Real Madrid. L’un des dossiers les plus épineux auxquels les deux entités doivent faire face est la cession ou non des droits à l’image de l’attaquant.

Mbappe, pour sa part, se concentre sur le match au Parc des Princes contre Lens ce samedi, qui pourrait signifier le dixième titre de champion du PSG.

