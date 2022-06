Le tireur Kylian Mbappe quittera très probablement le PSG après la fin de la saison et se dirigera vers le Real Madrid. Cependant, après une carrière, il a pu revenir en France et poursuivre le monde de la politique, en plus d’occuper la plus haute fonction. Lors de l’élection présidentielle, il a obtenu plusieurs voix sans se présenter aux élections.

La nation poulet de Gaule a organisé une élection présidentielle. Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen et est devenu le premier président en 20 ans de l’histoire de France à conserver le poste de chef de l’Etat. Sur le chemin d’une seconde présidence, il a battu un certain nombre de candidats, dont Paris St. Germain.

Sans se présenter, Kylian Mbappe, 23 ans, récolte dix voix, selon les médias L RepublicEst Republicain. Les habitants de la petite ville de Tallenay (425 habitants), située près de la frontière suisse, sont à l’origine du succès électoral inattendu du tireur.

175 personnes ont voté pour l’actuel président, 75 ont voté pour son rival Le Pen et 10 citoyens ont voté pour l’attaquant français. « Nous avons vu une voix, puis une deuxième et une troisième. Ils ressemblent à de vrais bulletins de vote, ils sont bien faits. Il est non seulement rayé rapidement, mais imprimé sur l’ordinateur, » commente le maire de la ville Ludovic Barberousse à propos du phénomène inattendu.

Selon les médias français, il s’agissait d’une protestation des électeurs contre le candidat proposé au second tour. Bien sûr, les votes pour Mbappe n’ont pas été comptés et inclus dans le bulletin nul.

Cependant, il n’est pas surprenant que le footballeur de 23 ans ait réussi à gagner le cœur des électeurs. Le PSG séduit par ses performances. En 31 matchs cette année, il a marqué 22 buts et fourni 14 passes décisives. De plus, c’est un joueur obéissant. Il a récolté le dernier carton rouge il y a quatre ans.

Mbappe a également marqué au LE Classique. Grâce à son penalty transformé, le PSG l’a emporté sur Marseille 2 : 1 :

TN.cz