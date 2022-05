Mbappé : « J’ai même parlé à Liverpool »

Après avoir refusé au Real Madrid de rester au PSG, Kylian Mbappé a révélé qu’il s’était également entretenu avec Liverpool, le club préféré de sa mère.

« On a parlé un peu, pas beaucoup. On a parlé un peu », a-t-il commencé par dire dans une interview au « Telegraph ».

« J’ai parlé à Liverpool parce que c’était le club préféré de ma mère. Ma mère aime Liverpool. La raison? Je ne sais pas, tu devrais lui demander (rires). C’est un bon club et nous nous sommes rencontrés il y a cinq ans quand j’étais à Monaco. C’est un grand club », a-t-il ajouté.

L’international français a expliqué que le « rouge » était abandonné et qu’il lui restait finalement deux options. « Bien sûr, au final, c’est juste entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. »

Puis l’attaquant de 23 ans a expliqué pourquoi il voulait passer des champions de France aux géants espagnols l’été dernier et ce qui a changé en l’espace d’un an.

« Tout le monde sait que je voulais aller au Real Madrid l’année dernière. Je pense que c’est le bon choix. Maintenant c’est différent, je suis un joueur libre. C’est important de vivre dans mon pays. Si je pars, je quitterai mon pays en tant que grand joueur, mais il y a une part d’émotion là-dedans. Je ne pense pas que mon chapitre soit terminé. Je suis français et je sais que je suis important dans ce pays. Quand on est important, il faut aussi penser à la vie et pas seulement au football. (…) La seule chose que je peux dire, c’est merci aux fans du Real Madrid pour tout l’amour. je n’y suis resté qu’une semaine [para treinar] quand il avait 14 ans. Je leur souhaite du succès en finale de la Ligue des champions », a-t-il expliqué.

Malgré le projet de plusieurs millions de dollars, le PSG n’a toujours pas réussi à remporter le titre qu’il souhaitait le plus : la Ligue des champions. Sans plus tarder, Mbappé a supposé que la conquête « précoce » était une « obsession ».

« C’est une obsession, toujours. Ce n’est pas que nous n’avons jamais gagné, donc je dois dire que c’était un objectif. Non non. C’est une obsession. Je ne peux pas avoir peur de perdre. Non, je n’ai pas peur de perdre. Je ne gagnerai peut-être pas la Ligue des champions l’année prochaine, mais c’est une obsession. J’ai gagné la Coupe du monde 2018 et j’espère le refaire cette année, mais bien sûr, je veux gagner la Ligue des champions. Juste parce que j’ai raté la finale [com o Bayern em Lisboa] et demi-finales [com o City] Je ne dirais pas que c’était un objectif. Chaque année, j’essaierai de gagner la Ligue des champions parce que c’est ce que je veux.

Mbappe est un enfant prodige et à cause de cela, dès son plus jeune âge, il a fait l’actualité dans le monde entier et a dû apprendre à vivre sous les projecteurs. Cependant, le jeune agresseur lui assure qu’il restera comme avant.

« Vous pouvez être une star et être vous-même. C’est moi. Je suis moi. Je suis relaxé. J’ai réalisé que je devais faire certaines choses à cause du football, à cause d’autres affaires ou parce que j’étais célèbre. Mais quand je suis rentré à la maison, j’étais une personne ordinaire. Je suis Kylian. Je suis avec mes amis, je m’occupe de ma famille. je suis un homme normal comme toi [jornalista] Au moins quand je quitte la maison », a-t-il conclu.