Kylian Mbappé, footballeur européen avec la condition la plus athlétique et technique, fer de lance de l’équipe la plus forte du Championnat d’Europe, a quitté le tournoi après avoir disputé quatre matches complets et tiré trois fois entre trois bâtons – dont un penalty – sans marquer de but. but. but unique. Si le football est l’héritage des footballeurs, et pas seulement des entraîneurs et des dirigeants, l’échec de la France se traduit principalement par le manque de force de l’équipe. neuf, qui a réussi 14 tirs, réussi 25 dribbles et perdu 62 ballons, a presque toujours été bien secondé par un groupe de coéquipiers – Pogba, Kanté, Rabiot, Benzema et Griezmann – qui ont vraiment été à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux. L’élimination en huitièmes de finale a laissé un héritage de confusion dans la Fédération française de football (FFF) car il reste un an et demi avant de défendre le titre de la Coupe du monde au Qatar.

Des sources proches de l’instance dirigeante du football français indiquent que l’abandon prématuré du Championnat d’Europe a une lecture positive. Au moins, disaient-ils, la difficulté de coexistence vécue par cette escouade depuis un mois ne durerait plus longtemps, évitant ainsi le risque de conflits sans fin. Désormais, la principale inconnue porte sur l’identité de l’électorat qui sera chargé de gérer la transition. Didier Deschamps a un contrat jusqu’en décembre 2022, qui coïncide avec la fin de la Coupe du monde. Mais le technicien a caressé l’idée – jamais avouée publiquement – de s’écarter cet été.

Déterminé à signer Zinedine Zidane dès que possible, le président de la FFF, Noël de Graët, n’était guère enthousiaste à l’idée que Deschamps continue. « Pour continuer la mission, vous devez être sur la même page », a-t-il déclaré. Équipe, ce mardi. En ce moment, puisque nous ne nous sommes jamais rencontrés [con Deschamps], Je ne sais rien. Nous devons passer une journée ensemble, parler et ensuite décider.

Si Zidane prend le relais sur le banc, la fédération suppose que Benzema sera le premier nom de l’appel. Benzema, qui avec quatre buts en quatre matchs peut revendiquer le droit moral d’être rappelé, est la clé d’un grand débat interne. Son implication dans la participation aux Championnats d’Europe sans le degré de responsabilité déjà déterminé dans l’affaire de chantage que Valbuena a dénoncée en 2016 – un procès prévu en septembre – a dérouté salariés et footballeurs. Comme le souligne une personne qui travaille pour la FFF : « La moitié de ce personnel sont des amis de Valbuena ou ont des amis qui sont des amis de Valbuena, et Valbuena accuse Benzema de le faire chanter avec des vidéos à contenu sexuel. »

Ces sources suggèrent que la présence soudaine de Benzema dans le vestiaire – avec ses lignes de départ – a ouvert une brèche invisible. D’un côté Benzema et Mbappé, unis par l’engagement instantané chiffré de certains dans leur origine algérienne, et de l’autre l’autre. Giroud a commencé à se concentrer ouvertement en se plaignant qu’ils ne lui passaient pas le ballon. Mbappe a répondu devant la caméra. Pogba agit comme médiateur avec Griezmann qui devient de plus en plus féroce de jour en jour. Des mois de concentration dans le régime de la bulle ont suscité la dissidence. La victoire 2-2 contre la Suisse, marquée par Benzema après une passe de Griezmann, a vu le buteur ignorer son assistant en pleine célébration. Sous des performances professionnelles, l’équipe n’oublie jamais la tendance à se fragmenter dans un climat oppressant. Que la France n’ait remporté qu’un seul match sur quatre – une victoire et trois nuls – et que cette victoire soit due à un but contre Hummels contre l’Allemagne, montre que la tactique est le moindre des problèmes qui ont laissé Deschamps acculé.

Souvent divisée en défense entre ses trois attaquants et le reste, la France a vite abandonné l’idée de presser dans le terrain adverse et a fini par perdre les outils pour porter le poids du match. En fin de bloc, l’équipe s’est battue pour sa chance dans une longue transition, dont le contexte a approfondi l’usure physique générale. Sa plus longue période de domination a été de 25 minutes contre la Hongrie.

Destinée aux erreurs collectives d’ajustement, la France s’est remise entre les mains de ses stars. Il met en évidence le caractère incertain de Mbappé, désireux de couvrir la compétition au-delà de ses moyens, comme tomber pour mettre l’intérieur, ou commettre des fautes et des corners. Doté d’une taille très haute et de longues jambes qui lui donnent de la force de course mais gênent sa coordination dans les coups courts explosifs, Mbappe n’a jamais tiré de coup franc en Ligue 1. Il a ouvert le match contre la Suisse avec un très mauvais résultat et a suscité des soupçons sur sa formation. fait de sa force. « Mbappé a un ego exagéré. Je ne pense pas que Deschamps puisse le supporter et c’est un problème. Est-il conscient qu’il n’a pas d’autre classe de pièces arrêtées ? » a demandé Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et ami de Deschamps. « Avec Griezmann et Pogba, il y a des gauchers et des gauchers. Alors qu’est-ce qu’il faisait là ? »

A 22 ans, Kylian Mbappé a lutté pendant des mois pour devenir un neuf dévastateur et profond qui l’a rendu célèbre à Monaco. Le désastre de la France aux Championnats d’Europe prouve que ce n’est toujours pas le cas.

