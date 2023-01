Mauvaises nouvelles. Le champion olympique Krpálek a parlé de sa blessure, il n’ira probablement pas au Masters

Ça fait très mal, mais ça va un peu mieux. Depuis cette course, les choses se sont un peu améliorées. Cependant, il a encore besoin de travail car j’ai rencontré un problème avant de partir pour Tokyo. Ça me fait mal, ça me limite. Cependant, je pensais que ce serait bien, c’est juste un étirement. Lorsque j’ai parlé au professeur Kolář avant le vol, il m’a dit que je m’étais pincé quelque chose dans l’articulation de la hanche lors de ma chute.

C’est pourquoi j’ai décidé d’aller aux courses. Que ça pourrait juste faire un peu mal. Cependant, lors des deux premiers matches, cela m’a tellement limité que j’ai décidé de déclarer forfait. Qu’il vaudrait mieux se rassembler à cent pour cent et se préparer pour des courses plus importantes. Le Grand Chelem de Tokyo est important pour moi, c’est pourquoi je veux y aller et récolter des points pour me qualifier pour les Jeux olympiques.