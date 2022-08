Mauvaise nouvelle pour tout le monde, l’inflation ne baissera que lentement depuis son pic

Les prix intérieurs ont de nouveau bondi en juin et l’inflation en République tchèque a atteint 16 % par rapport à mai. Comme les mois précédents, les augmentations de l’énergie, du carburant, des loyers et de l’alimentation y ont joué un rôle majeur.

« Même le mois de mai n’a apporté aucun soulagement de l’inflation alors que les prix étaient presque tous en hausse. Par rapport au mois précédent, les consommateurs ont payé plus spécifiquement l’alimentation, dont les prix ont augmenté de 3,4% au cours du mois, le logement et l’habillement encore plus chers. Nous ne pouvons pas oublier les hôtels et les restaurants qui, le mois dernier, ont augmenté leurs prix de 3 % supplémentaires », a commenté Petr Dufek, économiste en chef de Creditas Bank, à propos de l’évolution de l’inflation.