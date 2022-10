Match d’une vie, c’était incroyable, la France s’est inclinée devant le gardien Slovácko

Selon les médias français, outre Nguyen, des opportunités inexploitées ont également joué un rôle dans la défaite de l’équipe sur la Côte d’Azur. « Nice a perdu non seulement à cause de Nguyen, toujours présent, mais aussi à cause d’occasions manquées. Malgré plusieurs occasions franches, ils n’ont pas réussi à ajouter un autre but à la pause et ont été surpris par l’excellent gardien visiteur. C’est un excellent résultat. Un problème à régler à Nice pour pouvoir s’imposer lors du prochain match de Coupe d’Europe », a-t-il assuré au Figaro.

« L’entraîneur des joueurs Lucien Favre a dominé le match, a pris les devants et aurait pu s’améliorer. Mais Andy Delort et les autres n’ont pas pris beaucoup de risques et ont laissé passer le match. En deuxième mi-temps, ils ont relâché et laissé les joueurs de Slovácko commencer Et les Tchèques en ont profité : « En 12 minutes, Nice a encaissé deux buts et perdu 1-2. En plus, ils ont perdu Todib qui a été suspendu. C’était une nuit noire », rapporte le journal Nice-Matin.