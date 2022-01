Match d’échecs entre Biden et Poutine – Monde

Comme à l’été 1972 lorsque Bobby Fischer et Boris Spassky ont donné vie au plus célèbre défi d’échecs de l’histoire, il appartient désormais à Joe Biden et Vladimir Poutine de jouer à la pointe et contre-mouvement entre diplomatie, menace et troupe. mouvements qui se souviennent toujours du comportement sinistre de la guerre. Long froid. C’est une bataille avec un aspect psychologique très clair mais aussi avec des risques réels et réels si seulement il était vrai, comme l’a rapporté le New York Times aujourd’hui, que la Russie déplacerait également des hélicoptères sur sa frontière de plus en plus chauffée avec l’Ukraine. Pour les représentants de Washington et de Moscou, ce sera une semaine de feu avec des rencontres bilatérales à Genève, au sommet OTAN-Russie à Bruxelles puis à la réunion de l’OSCE à Vienne. La position est très éloignée, presque opposée à certains égards. Mais le vieil adage de la diplomatie dit que tant qu’il y a des discussions, il y a toujours un espoir d’éviter l’escalade. Cependant, des doutes et des soupçons pèsent sur ce dialogue.

Pour les États-Unis, il est clair que Poutine, contrairement aux leçons de l’histoire, essaie de créer une nouvelle influence sur le territoire de l’ex-Union soviétique en invoquant un veto inacceptable pour la future expansion de l’OTAN à l’Est. Et après l’invasion de la Crimée, de nouvelles manœuvres militaires vers le Donbass n’ont pas pu calmer la chancelière de l’Occident. Moscou, en revanche, connaît un fort syndrome de siège et voit l’OTAN arriver à une distance qu’elle juge dangereuse pour son équilibre stratégique. Mais Poutine oublie que c’est la Russie qui est entrée en Crimée, tout comme il n’est pas facile de ne pas penser, changer un instant, au rôle de l’armée russe en Syrie ou de la milice de la division Wagner (proche du Kremlin) en Libye. Bref, les États-Unis ont actuellement beaucoup de mal à faire confiance à la Russie.

Dès lors, l’ambiance de ces rencontres est bien sûr difficile, l’opposition est claire, la position est très distante et se caractérise par une forte méfiance. Cependant, en creusant un peu, il apparaît avec une certaine clarté que Washington et Moscou auraient beaucoup à gagner d’une solution diplomatique aux diverses tensions à la frontière entre l’Europe et la Russie, où non seulement l’Ukraine se noue mais aussi les nœuds kazakh et russe. biélorusse. Moscou devrait éviter complètement une réaction américaine qui consisterait en de lourdes sanctions économiques et financières qui frapperaient l’économie russe déjà en crise, ainsi qu’un isolement du Kremlin d’un point de vue politique. Washington continuera à défendre les principes et valeurs de liberté et d’indépendance des nations mais veut pouvoir se libérer des problèmes avec la Russie afin de se consacrer à ce qu’il considère être le vrai gros problème d’aujourd’hui et de demain : tensions avec la Russie. La Chine, la puissance politique et militaire croissante de Pékin dans la région Indo-Pacifique et son influence mondiale croissante.

Au final, la confrontation sur l’Ukraine n’a plu à personne. Cela ne veut pas dire que des solutions seront trouvées facilement. La crise doit être gérée et quand cela ne se produit pas, ils suivent leur propre chemin. Et, à ce jour, peu de sagesse a été montrée dans l’ensemble à propos de l’Ukraine. Mais les pourparlers de cette semaine pourraient au moins apporter une nouvelle atmosphère si la modération et le dialogue réussissent. Sinon, toutes les possibilités, même les pires, resteront ouvertes.

À l’heure actuelle, l’Europe semble à nouveau coupée. L’UE a été choquée par le retrait rapide de l’Amérique d’Afghanistan et par les accords d’Aukus avec l’Australie et la Grande-Bretagne et aujourd’hui encore, il semble trop tard et peine à être le véritable protagoniste de la crise qui l’affecte de si près compte tenu de ses intérêts économiques différents de ceux des Américains. . Il suffirait de penser à l’approvisionnement en énergie arrivant sur le Vieux Continent en provenance de ce coin du monde. Les dirigeants européens doivent accélérer la construction d’une politique étrangère commune concrète et d’une véritable identité européenne de défense. L’Europe doit être rapidement capable d’avancer de manière autonome face aux grands défis du début du millénaire. Mais l’espoir de la nouvelle présidence française reste ce qu’il est aujourd’hui : des mots.

La partie d’échecs vient de commencer. Mais ça a bien commencé avec les mouvements de tour et de fou. À Reykjavik, à l’été 1972, le monde a emboîté le pas et a interprété le défi comme une lutte entre l’Est et l’Ouest au milieu d’un conflit entre l’Est et l’Ouest. Fischer a déclaré: « Il ne suffit pas de faire les bons gestes, il faut le faire au bon moment. » Et il a ajouté : « C’est un monde libre contre les charlatans et les menteurs russes ». Spassky répondit gentiment : « Habituellement, un mélange de politique et d’échecs se termine mal ». (MANIPULER).