Masopust 2023 – dates, traditions et signification des masques

date du mardi gras 2023

Carnaval en tant que tel, il est associé à la tradition chrétienne et est traditionnellement célébré pendant les trois jours précédant le mercredi des Cendres, qui commence par un jeûne de 40 jours. Dans un sens plus large, c’est toute la période entre Noël et le Carême, et ainsi commence la Fête des Rois Mages. Le mercredi des Cendres tombe le 22 février 2023.

Jeudi gras – 16 février

Mardi gras – 19 février

Lundi gras – 20 février

Mardi gras – 21 février

Les traditions du mardi gras

Carnaval il est traditionnellement associé à la bonne nourriture, à la danse et à la joie générale. En dehors de cela, il est également associé aux masques reji traditionnels, dont certains sont inclus dans la liste des monuments immatériels de l’UNESCO. La part du lion des festivités du Mardi gras se concentre dans les derniers jours avant le mercredi des Cendres, avec mardi Gras étroitement lié au jeudi gras.

Jeudi Gras

Le jeudi gras comprend une fête. Dans les villages, les abattoirs sont associés à cette journée et se régalent de brioches matinales, de boyaux ou de rôti de porc au chou. Ailleurs sur la table, il y a un canard rôti. Tout cela est arrosé de bière ou de brandy.

Bien sûr, le Jeudi Gras est aussi une tradition sucrée. Les beignets frits et la grâce de Dieu sont typiques.

Dimanche gras

Cependant, le plus grand divertissement n’est pas venu avant le dimanche gras. Tout d’abord, la famille se réunit pour un somptueux déjeuner puis se rend au bal. Cela dure souvent jusqu’au matin.

Lundi

Le lundi est souvent utilisé pour se reposer après un dimanche soir de danse, mais ce n’est pas la règle. Dans certains villages, le bal des hommes a lieu le lundi. Cependant, seuls les couples mariés ont accès à ce divertissement de danse.

Mardi gras

Le dernier jour avant le mercredi gras est pour la joie des mascarades. Ils défilèrent en cortège et firent une tournée, au cours de laquelle ils ne manquèrent pas une seule maison du village. Ils se sont arrêtés à chaque bâtiment, buvant, chantant et dansant. Dans le même temps, les masques de la procession ont une signification différente.

Le cortège se termine différemment. Dans certains villages, la basse est enterrée, signe que personne ne la jouera, dans d’autres des masques Masopust sont portés sur une civière, dans d’autres des masques de cheval sont exécutés ou des ours sont abattus à la fin.

Le plaisir se poursuit ensuite dans la soirée, mais pas après minuit. Avec l’arrivée du mercredi des Cendres, le jeûne traditionnel commence.

Masques de Mardi Gras et leurs significations

Il offre la description la mieux documentée des masques et de leur signification dans les défilés les nominations officielles pour le défilé du carnaval à Hlineck pour les inscriptions sur la liste de l’UNESCO. À cet endroit, les masques sont divisés en rouge et noir.

De plus, les masques sont souvent transmis dans les familles de père en fils.

Masque rouge

Il devrait y avoir six masques rouges. Ils sont portés par des célibataires, et ceux-ci sont Spotted, Lady et quatre Turcs.

Tacheté – Le masque se compose d’un pantalon blanc et d’un chemisier cousu de bandes de tissu colorées, d’un chapeau pointu en papier, d’un fouet et d’un sifflet pour invoquer le masque. Il a mené toute la procession et a demandé la permission de jouer chaque dum. On l’appelle aussi laufr.

Femme – Un homme s’est changé en vêtements pour femmes pour ce masque. Le masque comprend également un panier pour les dons monétaires. La femme aurait dû accompagner Spotted dans la tête du cortège. Cependant, en même temps, il a dansé avec les Turcs.

Turquie – Quatre Turcs faisaient partie du cortège. Deux d’entre eux sont en bleu et deux en rouge. Le masque consistait, entre autres, en une cuirasse avec une chaîne cousue. Pendant le défilé, ils sont chargés de danser devant les maisons les uns des autres pour une bonne récolte.

Masque noir

Le masque noir n’est porté que par les hommes mariés. De plus, contrairement aux masques rouges, il n’y a pas de limite à leur montant total.