Martínez-Almeida ouvre la porte du Mutua Madrid Open pour Novak Djokovic: « Ce serait une belle revendication »

Actualités liées

José Luis Martinez-Almeida a ouvert la porte à Novak Djokovic venir à Open de la Mutua de Madrid. maire de la capitale Espagnol avait précisé que leur entrée dans le pays dépendrait de gouvernement, cependant, avec son statut de numéro un mondial du tennis, il a indiqué que ce serait une « grande prétention » pour le tournoi auquel il pourra enfin assister. Serbes, expulsés de Australie parce qu’il n’est pas vacciné, ce lundi a également reçu un changement de critères dans La France pouvoir aller à Roland Garros.

« Il ne faut pas oublier que Djokovic est toujours le numéro un mondial et avec les autres grandes personnalités qui sont venues au Mutua Madrid Open, il est une grande prétention à garantir que le tournoi soit un succès auprès du public comme toujours. Concernant son entrée en Espagne, le gouvernement devra trancher. En ce qui concerne son avantage au tennis, il ne fait aucun doute qu’il est le numéro un et s’il pouvait venir, ce serait une grande prétention », a déclaré le maire de Madrid.

Le porte-parole national du PP a également laissé au gouvernement « le soin de dire à l’époque s’il répond aux critères d’entrée », mais a rappelé à quel point il est important que le tournoi le plus important se tienne en Espagne, « indépendamment de ce qui se passe en Australie et en France », participe le numéro un mondial. Sur les affiches du tournoi annonçant la date du match et dispersées dans toute la capitale, les Serbes peuvent être vus comme l’image principale.

Novak Djokovic, à son arrivée en Serbie depuis l’Australie.

Reuters

Le joueur de tennis n’est toujours pas sûr de son nouveau calendrier après avoir été incapable de jouer à l’Open d’Australie. Il sait que sans le vaccin, il ne pourra pas jouer aux États-Unis ou en France deux autres tournois du Grand Chelem et le faire en Wimbledon, a dû surmonter le confinement de plusieurs jours. Djokovic Il est arrivé en Serbie ce lundi et aura besoin de quelques jours pour repenser son avenir. Au vu de ses messages et de ceux de ses proches, il n’envisageait pas de changer d’avis sur la vaccination.

onglet qui ne bouge pas

Elisabeth Rodriguez a soutenu la décision des autorités australiennes d’expulser le joueur de tennis serbe Novak Djokovic d’Australie pour ne pas avoir été vacciné et a déclaré qu ‘ »ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire : battre le déni ». En outre, contre les vaccinations obligatoires qui ont été imposées dans certains pays comme l’Autriche, le porte-parole a réaffirmé que l’Espagne a réagi au vaccin « contrairement à tout autre pays », avec 90 % de la population vaccinée, donc « non comparable à la gestion en autres pays ».

Dans une interview à Sixième, le ministre a contrasté les valeurs qu’il a imprimées Nadal Corail pour la position de Djokovic selon laquelle « il ne l’a pas » et a déclaré qu’avec l’expulsion du joueur de tennis serbe, le gouvernement avait surmonté « le refus du vaccin en l’honneur de la solidarité ». « Le sport est aussi une valeur », a marqué à chaque fois le Serbe qui a débarqué à Belgrade après avoir perdu une bataille judiciaire pour ne pas s’être fait vacciner.

[Más información: Djokovic vuelve a casa: Belgrado recibe al tenista con un baño de masas tras su expulsión de Australia]

Suivez les sujets qui vous intéressent