Markkanen envoie la Finlande 43 points en quarts de finale du CE pour la première fois, la Serbie éliminée

La star de la NBA Lauri Markkanen mène les basketteurs finlandais avec 43 points à une avance historique vers les quarts de finale du Championnat d’Europe. Nordic a battu la Croatie 94:86 aujourd’hui à Berlin. La Serbie favorite, qui a remporté le groupe de Prague sans perdre un point, a perdu en huitièmes de finale contre l’Italie 86:94.

L’équipe médaillée d’argent en titre, la Serbie, autour du double MVP de la NBA, Nikola Jokic, a perdu contre l’Italie, qui a vengé son élimination lors des derniers quarts de finale du Championnat d’Europe en 2017.

La Serbie a longtemps mené, mais au final, une autre belle performance de Jokic, qui a récolté 32 points et 13 rebonds, ne leur a rien dit. Les Italiens ont été encouragés par l’entraîneur Gianmarco Pozzecc qui a été contraint de quitter le banc après que l’entraîneur émotif ait reçu une deuxième faute technique au troisième quart. Il a quitté le terrain en larmes mais à la fin du match, il a pu célébrer des progrès sensationnels avec ses joueurs. Marco Spissu y a largement contribué en inscrivant 22 points, dont six à trois points. En quart de finale, l’Italie affrontera un autre favori du tournoi, la France.

« Nous avons choqué le monde. Nous avons fait un excellent travail contre une équipe incroyable », a déclaré Pozzecco. « C’était probablement le meilleur match de l’histoire du basket italien. Juste après les demi-finales en 2004 à Athènes, où je joue toujours. Tout le monde pensait que c’était le meilleur, mais aujourd’hui, nous l’avons surmonté. Nous avons joué avec le cœur », a déclaré le joueur. Entraîneur italien.

« On était coincés, il y avait un manque de détermination, de confiance au tir. Nous avons eu une crise, puis leur attaque folle est arrivée, en particulier Marco Spissu qui a joué de manière incroyable », a déclaré le meneur serbe Vasilje Micic. « Je ne sais pas ce qui s’est passé. Ils ont presque tout donné. Ils nous ont forcés à jouer selon leurs records. Il y avait beaucoup de trois, ils sont devenus fous », a ajouté Nikola Kalini.

Outre la Finlande, une autre équipe du groupe D de Prague, la Pologne, est en quart de finale, ayant atteint les huit derniers après 25 ans grâce à une victoire de 94:86 sur l’Ukraine. Mercredi, la Pologne affrontera la Slovénie, championne en titre.

Markkanen a réalisé la deuxième meilleure performance au tir du championnat. Seul le Slovène Luka Dončič a marqué plus de points dans le tournoi de cette année, qui a marqué 47 points contre la France et est deuxième de l’histoire du Championnat d’Europe. Markkanen a également capté neuf rebonds. Aujourd’hui, la Finlande a de nouveau pu compter sur le buteur Sasu Salina, qui a marqué 17 points, dont cinq à 3 points.

Bojan Bogdanovi est le principal pilote de la Croatie, qui n’a pas atteint les quarts de finale du Championnat d’Europe pour la troisième fois consécutive. Il a donné 23 points lors de ses adieux à l’équipe nationale.

Le meilleur buteur de la Pologne lors du match contre l’Ukraine était l’américain AJ Slaughter, qui a marqué 24 points. Le capitaine Mateusz Ponitka n’a marqué que deux points et ajouté neuf rebonds et six passes décisives.

La Pologne, qui a commencé le Championnat d’Europe avec une victoire de 99:84 sur l’équipe nationale tchèque, a marqué sa quatrième victoire en six matchs dans le championnat.

Championnat d’Europe de basket – huitièmes de finale à Berlin :

Polonais – Ukrainien 94:86 (24:21, 42:45, 69:67), Finlande – Croatie 94:86 (20:21, 45:43, 67:65), Serbe – Italien 86:94 (28:20, 51:45, 68:66).

Programme des quarts de finale :

Mardi 13 septembre : 17h15 Espagne – Finlande, 20h30 Allemagne – Grèce.

Mercredi 14 septembre : 17h15 France – Italie, 20h30 Slovénie – Pologne.