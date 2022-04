Mario Yepes assiste aux célébrations du titre du PSG en France

En l’absence de quatre dates, Le PSG a été sacré ce samedi champion de France en faisant match nul 1-1 à domicile face à Lensdans un jeu qui en plus d’avoir pour but de Léo Messigâché par l’ambiance tendue dans les tribunes avec les supporters.

Au terme de l’engagement, les principaux supporters de l’équipe parisienne ont quitté le stade et n’ont pas accompagné les joueurs à la fête du titre en signe de protestation face à l’énième échec en Ligue des champions. Ligue des championsAyant pris l’habitude de gagner des locations locales année après année, son objectif principal était de s’imposer dans un tournoi international pour la première fois de l’histoire.

Informations complémentaires : Ils ne sont pas contents : les supporters du PSG tournent le dos à l’équipe après le titre

Même pas réunis dans la même équipe Léo Messi, Kylian Mbappé Déjà Neymarservir PSG parce que si vous voulez, avancez des huitièmes de finale, où il a laissé une présentation embarrassante après avoir été éliminé après Real Madrid reviendra avec une avance de 3-0.

Même sans fans, soirée peinture ‘rouge et bleu’ a eu la présence surprenante d’un ancien joueur colombien dont le club se souvient et qui en a profité pour célébrer avec la superstar actuelle, qui était le huitième titre de l’équipe en championnat au cours des 10 dernières années.

Rien de plus et rien de moins que Mario Yepes au stade Parque de los Príncipes . en invité de luxe pour assister au match contre Lens, et avant le début du match, l’ancien capitaine Choix colombien Il parle pour le réseau social du club, Maillot du PSG posant sur le terrain.

Regardez ici : Vélez liquide et révèle le salaire de Yepes au FCF : « Votre travail est-il secrètement démantelé ? »

« Salut, je suis Mario Yepes et je suis très fier et heureux d’être ici dans le match entre le PSG et Lens et heureux parce que nous allons gagner le titre. Allez, Paris! », a déclaré l’ancien défenseur, démontrant son français courant.

Yepes est devenu la référence du PSG avant l’arrivée du cheikh milliardaire arabe. Il a porté les couleurs du club entre 2004 et 2008, disputant 140 matchs et a remporté deux titres : un championnat et une coupe de France.